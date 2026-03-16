Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 marzo: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la guerra in Medio Oriente e l'attacco alla base italiana in Kuwait: "Nessun ferito, distrutto il velivolo Reaper". Il ministro Tajani: "Non ci faremo intimorire". Intanto, Donald Trump chiede di "intervenire nel Golfo". Spazio anche alla Formula 1, con la vittoria di Kimi Antonelli al Gp in Cina: è il primo italiano a trionfare dopo vent'anni