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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 marzo: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la guerra in Medio Oriente e l'attacco alla base italiana in Kuwait: "Nessun ferito, distrutto il velivolo Reaper". Il ministro Tajani: "Non ci faremo intimorire". Intanto, Donald Trump chiede di "intervenire nel Golfo". Spazio anche alla Formula 1, con la vittoria di Kimi Antonelli al Gp in Cina: è il primo italiano a trionfare dopo vent'anni

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