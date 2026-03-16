Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 marzo: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la guerra in Medio Oriente e l'attacco alla base italiana in Kuwait: "Nessun ferito, distrutto il velivolo Reaper". Il ministro Tajani: "Non ci faremo intimorire". Intanto, Donald Trump chiede di "intervenire nel Golfo". Spazio anche alla Formula 1, con la vittoria di Kimi Antonelli al Gp in Cina: è il primo italiano a trionfare dopo vent'anni
- In apertura la guerra in Medio Oriente e l'attacco con drono alle basa italiana in Kuwait. Il ministro Tajani: "Non ci facciamo intimorire". Nel frattempo, l'esercito israeliano annuncia: "Almeno altre tre settimane di conflitto". In apertura anche lo sport, con la vittoria di Kimi Antonelli in F1: il primo italiano dopo 20 anni, e il nuovo sport di Bebe Vio: "Basta scherma, ora corro". Spazio anche all'editoriale di Paolo Mieli sul conflitto in Iran: "Il pantano e le crepe".
- In primo piano l'attacco alla base italiana in Kuwait con un drone: "Nessun ferito, distrutto un velivolo 'Reaper'". Crosetto: "Resta solo il personale essenziale". Spazio anche al voto in Francia: "Balzo di Le Pen, i socialisti in testa a Parigi". In prima pagina anche lo sport, con il trionfo di Kimi Antonelli in F1: "Una vittoria attesa vent'anni". E poi il calcio: "La Lazio ferma la rincorsa Milan per lo scudetto".
- In apertura il conflitto in Medio Oriente: "Trump allarga la guerra". Il presidente Usa chiede di "intervenire nel golfo". Tajani: "Non siamo coinvolti in operazioni nello stretto". E poi l'attacco alla base italiana in Kuwait. In prima pagina anche lo sport, con la vittoria di Antonelli in F1 e il trionfo di Sinner a Indian Wells: "la meglio gioventù". Poi l'approfondimento di Massimo Cacciari sul referendum: "Perchè politica e magistratura hanno bisogno l'una dell'altra".
- In primo piano l'attacco alla base italiana in Kuwait: "Il raid iraniano distrugge un velivolo". Tajani: "Non ci faremo intimidire". E Trump: "Per ora niente accordi". Spazio anche al referendum: "Il Sì punta a spoliticizzare il voto, sinistra unita in piazza per il No". In prima pagina anche il caso del femminicidio di Ilaria Sula e le parole dei genitori: "La mamma di Mark calpestò il sangue della nostra Ilaria". Infine, il calcio con la vittoria della Lazio: "Notte da grande".
- "Ragazzo d'oro" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport sulla vittoria di Kimi Antonelli in F1. Si tratta del "primo italiano dopo vent'anni". Le parole del pilota: "Adesso fatemi piangere, con la Mercedes punto al Mondiale". Spazio anche al tennis, con il trionfo di Sinner a Indian Wells: "Batte Medvedev e dedica il torneo all'amico Kimi". In prima pagina anche la sconfitta del Milan contro la Lazio: "La Lazio fa un regalo all'Inter, tensione Leao".
- La vittoria di Kimi Antonelli nel GP in Cina in prima pagina: "King Kimi". Il pilota: "Lo sognavo ma siamo all'inizio". La vittoria a 19 anni: "Solo Verstappen è stato più precoce". Spazio anche alla vittoria della Lazio contro il Milan: "Sarri, regalo all'Inter". Poi, la Roma sconfitta a Como: "Furia Gasp: In 10 senza un motivo".
- Il trionfo di Antonelli in Cina e la vittoria di Sinner a Indian Wells in apertura: "Generazione di fenomeni". Spazio anche alla sconfitta del Milan contro la Lazio: "Isaksen segna pure per l'Inter". Poi i bianconeri: "Yildiz, 10 al cubo: vale 130 milioni!". In prima pagina anche le Paralimpiadi: "Bertagnolli, slalom d'oro con record: 5 podi su 5!". infine, la sconfitta della Roma contro il Como.