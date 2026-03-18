L'incidente mortale è avvenuto nella notte, intorno alle 3, in viale Calabria. La vittima, una donna finlandese di 29 anni, era da sola quando, attraversando la strada, è stata travolta in pieno da un mezzo ed è morta sul colpo a causa dell'impatto violento. Senza prestare soccorso, il conducente si è dato alla fuga
Incidente mortale questa notte a Reggio Calabria. Una giovane donna è stata investita e uccisa da un pirata della strada, ora ricercato dalla polizia locale. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 in viale Calabria. La vittima, una donna finlandese di 29 anni, era da sola quando, mentre attraversava la strada, è stata travolta in pieno da un mezzo. L’impatto è stato violentissimo e la giovane è morta sul colpo. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.
Indagini in corso
I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Non ci sono testimoni dell’accaduto, per questo la polizia locale, oltre a effettuare i rilievi dell’incidente, sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di risalire alla targa del veicolo e identificare la persona alla guida. Il comandante della polizia locale, Salvatore Zucco, ha informato il sostituto procuratore di turno Giulia Scavello, che ha aperto un fascicolo.
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