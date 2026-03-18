Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Reggio Calabria, donna investita e uccisa: ricercato il pirata della strada

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L'incidente mortale è avvenuto nella notte, intorno alle 3, in viale Calabria. La vittima, una donna finlandese di 29 anni, era da sola quando, attraversando la strada, è stata travolta in pieno da un mezzo ed è morta sul colpo a causa dell'impatto violento. Senza prestare soccorso, il conducente si è dato alla fuga

ascolta articolo

Incidente mortale questa notte a Reggio Calabria. Una giovane donna è stata investita e uccisa da un pirata della strada, ora ricercato dalla polizia locale. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 in viale Calabria. La vittima, una donna finlandese di 29 anni, era da sola quando, mentre attraversava la strada, è stata travolta in pieno da un mezzo. L’impatto è stato violentissimo e la giovane è morta sul colpo. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga. 

Indagini in corso

 

I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Non ci sono testimoni dell’accaduto, per questo la polizia locale, oltre a effettuare i rilievi dell’incidente, sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di risalire alla targa del veicolo e identificare la persona alla guida. Il comandante della polizia locale, Salvatore Zucco, ha informato il sostituto procuratore di turno Giulia Scavello, che ha aperto un fascicolo. 

Leggi anche

Reggio Calabria, omicidio Caruso: caso riaperto dopo 30 anni
FOTOGALLERY

©Ansa

1/18
Cronaca

Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO

Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Global Gender Gap, ancora 123 anni per la parità. Italia 11° nel G20

Cronaca

La riduzione a livello globale dei divari di genere procede a rilento: resta da colmare il 31,2%....

Maltempo, allagamenti ed evacuazioni in Calabria. FOTO

Cronaca

La regione è stata colpita, per la quinta volta in due mesi, da forti piogge e raffiche che hanno...

9 foto

Trieste, neonato trovato morto in culla: padre indagato per omicidio

Cronaca

Secondo la Procura, l’uomo avrebbe maltrattato il bimbo di cinque mesi mentre lo metteva nel...

Incidente a Milano, uomo di 81 anni investito e ucciso da un tir

Cronaca

La vittima è stata travolta probabilmente mentre attraversava la strada in piazza Ovidio,...

Andrea Rocchelli, l'appello del Collegio Ghisleri per il fotoreporter

Cronaca

L'istituto dedica un'area del suo giardino alla memoria del fotoreporter italiano ucciso nel...

Cronaca: i più letti