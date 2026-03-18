L'incidente mortale è avvenuto nella notte, intorno alle 3, in viale Calabria. La vittima, una donna finlandese di 29 anni, era da sola quando, attraversando la strada, è stata travolta in pieno da un mezzo ed è morta sul colpo a causa dell'impatto violento. Senza prestare soccorso, il conducente si è dato alla fuga

Incidente mortale questa notte a Reggio Calabria. Una giovane donna è stata investita e uccisa da un pirata della strada, ora ricercato dalla polizia locale. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 in viale Calabria. La vittima, una donna finlandese di 29 anni, era da sola quando, mentre attraversava la strada, è stata travolta in pieno da un mezzo. L’impatto è stato violentissimo e la giovane è morta sul colpo. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.