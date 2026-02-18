Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Reggio Calabria, omicidio Caruso: caso riaperto dopo 30 anni

Cronaca

La Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha riaperto il caso dell’omicidio di Giovanni Caruso, ucciso nel 1996 a Cittanova. Accanto al corpo del 39enne, assassinato a colpi di fucile, fu trovato un mozzicone di sigaretta. Oggi, grazie alle nuove analisi dei RIS di Messina, quel reperto potrebbe fornire il Dna dell’assassino e segnare una svolta dopo 30 anni

Prossimi video

Tenta di rapire bimbo a Caivano, arrestato 45enne

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 18 febbraio, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 18 febbraio

Cronaca

Rogoredo, Mansouri ucciso: quattro poliziotti indagati per omissioni e silenzi

Cronaca

Carnevale di Venezia, il gran finale di Piazza San Marco con la presentazione della Maria 2026

Cronaca

Brucia il teatro Sannazaro a Napoli. Diversi appartamenti evacuati

Cronaca