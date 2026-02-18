Reggio Calabria, omicidio Caruso: caso riaperto dopo 30 anni

La Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha riaperto il caso dell’omicidio di Giovanni Caruso, ucciso nel 1996 a Cittanova. Accanto al corpo del 39enne, assassinato a colpi di fucile, fu trovato un mozzicone di sigaretta. Oggi, grazie alle nuove analisi dei RIS di Messina, quel reperto potrebbe fornire il Dna dell’assassino e segnare una svolta dopo 30 anni
