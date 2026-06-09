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È morto l'editore Ulrico Carlo Hoepli. Aveva 91 anni

Cronaca
©Getty

Era stato a capo dell'impresa di famiglia aperta da Ulrico Hoepli nel 1870 e nel 1998 era stato nominato presidente della Federazione editori europei

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È morto a Milano a 91 anni l'editore Ulrico Carlo Hoepli, padre di Giovanni, Matteo e Barbara. Di recente era stato ricoverato in ospedale per una polmonite bilaterale per poi essere trasferito in un hospice, dove aveva passato i suoi ultimi giorni di vita.

 

Hoepli era stato a capo dell'impresa di famiglia aperta dal suo omonimo Ulrico Hoepli nel 1870 ed era stato anche nominato nel 1998 presidente della Federazione editori europei. "Il nostro fondatore aveva capito che il futuro per l'editoria in lingua italiana era proprio in questa città. Grazie alla sua lungimiranza, io e i miei figli continuiamo a poter svolgere ancora oggi il nostro mestiere", aveva detto in un'intervista alla Svizzera Swissinfo nel 2011 quando ancora era presidente.

Il declino e la chiusura

Aveva poi ceduto la mano alla quinta generazione della dinastia, con divergenze di opinione fra i tre fratelli Hoepli e il cugino Giovanni Nava, che era contrario alla chiusura della società. Due mesi prima della sua scomparsa, l'assemblea dei soci di Hoepli aveva deciso la liquidazione volontaria e pochi giorni fa aveva chiuso definitivamente i battenti la storica libreria dietro a piazza Scala.

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