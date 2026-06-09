È morto l'editore Ulrico Carlo Hoepli. Aveva 91 anni

Era stato a capo dell'impresa di famiglia aperta da Ulrico Hoepli nel 1870 e nel 1998 era stato nominato presidente della Federazione editori europei

È morto a Milano a 91 anni l'editore Ulrico Carlo Hoepli, padre di Giovanni, Matteo e Barbara. Di recente era stato ricoverato in ospedale per una polmonite bilaterale per poi essere trasferito in un hospice, dove aveva passato i suoi ultimi giorni di vita.

Hoepli era stato a capo dell'impresa di famiglia aperta dal suo omonimo Ulrico Hoepli nel 1870 ed era stato anche nominato nel 1998 presidente della Federazione editori europei. "Il nostro fondatore aveva capito che il futuro per l'editoria in lingua italiana era proprio in questa città. Grazie alla sua lungimiranza, io e i miei figli continuiamo a poter svolgere ancora oggi il nostro mestiere", aveva detto in un'intervista alla Svizzera Swissinfo nel 2011 quando ancora era presidente.