Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 marzo: la rassegna stampa

L'ira di Donald Trump per il rifiuto di Londra e Berlino sulla difesa di Hormuz e la spaccatura del G7 sulle operazioni in Libano, il dibattito politico legato al referendum sulla giustizia, la scoperta di un figlio segreto per Raffaella Carrà e gli Oscar del cinema. E poi, per lo sport, il campionato di calcio e le imprese di Antonelli e Sinner. Questi alcuni dei temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Il conflitto in Medio Oriente in primo piano: "L'Europa dice no a Trump". Israele avanza in Libano, Roma con altri 4 Paesi del G7: "Evitare l'offensiva terrestre". La Ue: "Hormuz fuori dal raggio Nato". Giustizia, Meloni: "La sinistra voleva la riforma". Il segreto di Raffaella Carrà, la rivelazione: "Spunta il figlio adottivo, è Gian Luca Pelloni Bulzoni, ex segretario personale dell'artista". Rogoredo: "Nuova accusa per Cinturrino". Oscar del cinema: "Il trionfo di Anderson".
- Ancora il Medio Oriente in apertura: "Doppio schiaffo a Trump". Prima "il rifiuto di Londra e Berlino su Hormuz, poi la spaccatura del G7 sulle operazioni in Libano". L'ira contro gli alleati: "Quando serve aiuto non ci sono". Meloni "schierata con i partner europei". Giustizia: "Il manifesto delle donne per votare no al referendum". Oscar del cinema, vince il film di Anderson: sul palco "c'è poca politica e Sean Penn va da Zelensky". Il segreto di Raffaella Carrà: "Aveva adottato il suo manager".
- "Europa e Nato, Trump contro tutti", titola il quotidiano torinese in apertura. Il presidente Usa "spera nell'appoggio di Macron". Difesa di Hormuz: "Donald furibondo per i no degli alleati". Giustizia, Meloni: "Con il sì al referendum Italia più sicura". Guerre: "La riffa sulla morte", focus sulla piattaforma Polymarket che "lucra su vittime, missili e criptovalute". La mamma di Kimi Antonelli: "Cresciuto ai box, non guardo i Gp". Abodi: "Calcio flop, è colpa dei club".
- "Doppio attacco agli italiani". Nel corso del conflitto in Medio Oriente colpiti "l'hotel dei nostri soldati a Baghdad e una base in Libano: nessun ferito". Trump: "Gli alleati ci aiutino su Hormuz". Ma arriva "il no dell'Europa". Carrà: "Il figlio segreto di Raffaella, adottò il suo segretario". Crans-Montana: "L'abbraccio di Lauro". Il cantante romano tra i ragazzi sopravvissuti alla strage. Referendum, la premier: "E' una riforma fatta per tutti i magistrati". La polemica: "La Russa invita i genitori del bosco a palazzo Madama".
- In viaggio con Kimi: "Ho fatto un sogno". Il felice ritorno di Antonelli dopo la prima vittoria in F1: "Credo davvero al Mondiale, festeggio con le tagliatelle". Calcio, scudetto: "Non è ancora finita". I nerazzurri sono "in calo", Milan e Napoli "possono riprenderli?". Leao: "Troppe tensioni, il Milan è stufo e Rafa finisce sul mercato". Calciomercato, Juventus: "Da Goretza a Senesi la spesa di Spalletti".
- "C'è odore di Fabregas". Il Como "sta complicando i progetti di Juve e Roma" e "può sfilare il tesoro Champions a Spalletti e Gasperini". Inter: "Scudetto e restyling". Milan: "I dolori di Leao". Napoli: "Fattore KDB". Campionato, per la Fiorentina a Cremona un "poker salvezza". F1, l'intervista a Kimi Antonelli: "Ora viene il bello". Tennis, Sinner: "Parte la rincorsa al numero uno".
- "Jannik & Kimi, uno tira l'altro". Dietro i trionfi di Sinner e Antonelli, "fenomeni amici". Serie A, intervista a Marchisio: "Sì Juve, ci vuole Tonali". I tifosi del Torino: "Zapata sempre con noi!". Campionato: "Tutti contro Fabregas, tra astio ed invidia". Goleada della Fiorentina a Cremona: "Ciao Nicola". Vicenza "città della gioia: è di nuovo serie B".
- In primo piano l'appello di Giorgia Meloni sul referendum: "Deriva illiberale, mi fido degli italiani". La premier abbassa i toni del confronto: "Ci accusano di tutto, ma senza argomenti". Medio Oriente, l'ira di Trump: "Quando serve la Nato mi lascia solo". Libano: "Colpita una base italiana". Carrà: "Il figlio segreto e il giallo sull'eredità". Sport: Sinner, Antonelli e "i volti nuovi dell'Italia vincente".
- Medio Oriente: "Trump il piromane chiede aiuto per spegnere il fuoco". Il tycoon "mollato da tutti, nessun alleato invia navi da guerra ad Hormuz". In Libano "colpita base Unifil coi soldati italiani". Referendum: "Meloni dà i numeri sui costi tripli e va persino da Fedez". Rogoredo: "40 nuove accuse per Cinturrino e altri sette agenti". Verso lo scioglimento: "Sorrento rischia il ko per mafia, sindaco in uscita".
- Focus sulle banche in apertura: "Unicredit, affondo su Commerzbank". Lanciata un'offerta di scambio. "l'obiettivo è superare la quota del 30%". Enti locali: "Pnrr, per completare il lavori termini a tappe fra giugno e agosto". Ricerca: "La svolta Usa ferma progetti da 19 miliardi". La guerra in Medio Oriente: "L'ira di Trump per il no europeo sulle navi a Hormuz".
- La politica in primo piano: "Sinistra in gita a Bruxelles con la macchinina del fango". Il "campo largo" organizza un incontro al Parlamento Ue per dire che "l'Italia è un inferno". Meloni: "Dopo il referendum tra le toghe conterà il merito". Medio Oriente, missione per riaprire Hormuz: Trump chiede agli alleati di "venire nel Golfo". Ma la risposta è negativa. Spunta l'erede universale: "Un figlio segreto per Raffaella Carrà". La Russa invita i Trevallion al Senato: "E' polemica".
- Medio Oriente, "Trump scopre l'importanza degli alleati". L'Ue resiste alla richiesta del tycoon di "aiuto nello stretto di Hormuz" ma "questa non è la sua guerra". Referendum: "Il tradimento dei chierici del Sì". Prodi, D'Alema e Ventroni "per il No, prodiani, dalemiani e veltroniani per il No". Politica: "Il Viagra di Vannacci". Il generale è diventato "irrilevante e non lo accetta, dunque insulta chi lo scrive". Oscar: "Tra cinema e realtà"
- "Ingolfato" è il titolo d'apertura sulla foto di Donald Trump. Prosegue la guerra "praticamente conclusa" del tycoon che elenca i trionfi Usa mentre "aumenta il pressing sui Paesi europei ed asiatici per lo stretto di Hormuz". Ma "nessuno lo segue". Rogoredo: "C'era un clan di poliziotti". La Russa irrompe nel caso: "La famiglia nel bosco al Senato".
- Medio Oriente, Hormuz: "No dell'Europa a Trump". Gli alleati: "Questa non è la nostra guerra". Ue, Merz e Starmer "rispondono picche al tycoon che aveva chiesto di inviare navi". Lui "minaccia" ma anche le Big Oil "dicono basta". Politica: "TeleMeloni avanza, i meloniani nel cda dell'istituto grafico". Agli Oscar del cinema "trionfa il silenzio, la guerra è convitato di pietra".
- Referendum: "Il Sì a sinistra". Il commento: "Liberiamo l'Italia dalla cappa che soffoca il riformismo". Esclusiva dello 007, Mancini: "Ecco dove l'Iran stocca l'uranio". Prospettive: "Bibi-Donald, incertezze sul futuro della guerra". La crisi in Iran, Trump pressa Ue e Nato: "Riaprire lo Stretto". Hormuz: "Parziale riapertura, il prezzo del barile torna giù".
- Medio Oriente, ira di Trump con l'Europa: "Non ci aiuta a Hormuz". Meloni: "Intervenire sarebbe il passo verso il coinvolgimento". No anche da Berlino e Londra. Intervista a Nordio: "Bugia colossale dire che vogliamo portare i pm sotto l'esecutivo". Famiglia nel bosco: "I genitori invitati in Senato, bufera su La Russa". Carramba che sorpresa: "Raffaella Carrà e il figlio adottivo". Cinema: "Il film da Oscar è anti Trump".