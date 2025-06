Maria Denisa Adas, chi è il reo confesso Vasile Frumuzache

Chi è il killer

Vasile Frumuzache, ora in carcere, ha 32 anni ed è di origini romene. Svolge la professione di guardia giurata e fino al momento delle confessioni per i due femminicidi risultava incensurato. L’uomo è sposato e ha due figli. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori Frumuzache è in Italia da quando aveva 14 anni: prima avrebbe vissuto con la madre in provincia di Trapani e poi si sarebbe trasferito in Toscana nel 2022. Su di lui la procura di Prato ha attivato accertamenti facendo nuovi controlli anche su altre donne scomparse in tutte le città in cui il 32enne ha vissuto: il dubbio degli inquirenti è che si possa trattare di un serial killer e al momento non sarebbero in grado di escludere che ci possano essere altre vittime.