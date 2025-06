Omicidio Denisa Adas, l'uomo fermato avrebbe confessato

L’uomo fermato per la morte di Maria Denisa Adas, 30enne romena scomparsa da un residence di Prato tra il 15 e il 16 maggio, ha confessato dopo lunghe ore di interrogatorio. “Mi ricattava e per questo l’ho uccisa”, avrebbe detto agli inquirenti, come riportato da varie testate. Il corpo della donna è stato ritrovato ieri, 4 giugno, a Montecatini Terme , nascosto tra i rovi nei pressi di un casolare abbandonato. Subito dopo il ritrovamento era stato fermato Vasile Frumuzache, guardia giurata, 32enne sposato e con due figli, anche lui romeno, residente a Monsummano Terme (Pistoia). Le accuse sono di omicidio e soppressione di cadavere.

Numerosi i passi falsi commessi da Fruzumache nel tentativo di far perdere le sue tracce. Tra questi la riaccensione del telefonino della vittima la notte della scomparsa: anche se è durato solo pochi minuti, è stato sufficiente a uno scambio di traffico di dati con almeno altri due dispositivi. I tragitti percorsi per arrivare al casolare hanno poi stretto il cerchio intorno al sospettato: anche se è una zona isolata della campagna, le strade per arrivarci sono vigilate da telecamere, in un contesto circostante di per sé sensibile per la presenza di vari fenomeni criminali.

Chi era Maria Denisa Adas

Maria Denisa Adas era residente a Roma, ma nella sua attività di escort a volte si spostava verso Prato per incontrare i clienti che l'avevano contattata tramite piattaforme web. Il residence dove aveva preso alloggio e dove è stata ritrovata la sua auto era la sua base per operare in trasferta. Già poco tempo dopo la scomparsa, anche per le testimonianze di alcune sue amiche, era emerso il possibile coinvolgimento di suoi connazionali e si era parlato di minacce violente.

La vicenda

Nella vicenda si era inserita anche la figura di un avvocato, un legale che avrebbe in passato curato interessi della famiglia e che avrebbe contattato la madre di Adas, per consigliarla su come agire per ritrovare la figlia. Questa conversazione con l'avvocato è stata però però omessa dalla madre agli inquirenti pratesi, che per questo l'hanno iscritta nel registro degli indagati per false informazioni al pm. Anche l'avvocato era stato iscritto, con l'accusa però di sequestro di persona.