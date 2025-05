Donna uccisa a Legnano, chi è Andrea Mostoni fermato per femminicidio

La vittima, 35enne che lavorava come escort a Legnano, è stata uccisa nella serata di sabato 24 maggio nell’appartamento che usava per ricevere i clienti. L’uomo, in stato di fermo per omicidio, ha 29 anni ed è un operaio di Robecco sul Naviglio (Milano) ascolta articolo

Andrea Mostoni ha 29 anni, fa l’operaio ed è di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. È stato fermato ieri con l’accusa di omicidio per la morte di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni che lavorava come escort, uccisa nella serata di sabato 24 maggio a Legnano. La vittima, che sul lavoro era conosciuta con il nome di Elena o Ketty, è stata trovata senza vita nell'appartamento di via Stelvio 16 dove riceveva i clienti. Portato in caserma e messo sotto interrogatorio, Mostoni si è avvalso della facoltà di non rispondere.

I movimenti di Mostoni A permettere agli investigatori di risalire ad Andrea Mostoni sarebbero state anche le telecamere del sistema di videosorveglianza che hanno mostrato prima la vittima che arriva a Legnano alle 18.30 di sabato sulla sua Polo bianca e poi la targa dell'auto del 29enne. Inoltre, all'uomo i militari sarebbero arrivati seguendo anche le tracce del cellulare della vittima, subito analizzato per verificare tutti i suoi ultimi contatti. Anche lo smartphone del fermato è al vaglio e gli inquirenti stanno analizzando chat e movimenti: proprio dal telefono di Mostoni è stato verificato il suo posizionamento in zona Legnano in orario compatibile con l'omicidio avvenuto, stando all'autopsia, tra le 19 di sabato e l'una di domenica.