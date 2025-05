Donna uccisa a Legnano, fermato un operaio di 29 anni

Un operaio di 29 anni di Robecco sul Naviglio (Milano) è stato fermato per l'omicidio di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni, uccisa nella serata di sabato a Legnano (Milano) nell'appartamento di via Stelvio 16 dove la lavoratrice del sesso riceveva i clienti. La donna è stata accoltellata 9 volte. Interrogato oggi dal pm Ciro Caramore che coordina le indagini, il 29enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti hanno fatto scattare il provvedimento a suo carico, per loro è l'assassino della madre di un ragazzo di 14 anni.

Le indagini

La vittima, una escort, viveva col figlio di 14 anni a Cinisello Balsamo, ma si prostituiva nella casa di via Stelvio, a Legnano, dove è stata trovata morta. A scoprire il brutale delitto una vicino di casa. Uscita per una passeggiata domenicale, la donna si è insospettita dopo aver notato la porta dell'appartamento di Vasilica aperta. A quel punto ha deciso di entrare per verificare che tutto fosse nella norma e si è trovata davanti alla terribile scena: la 35enne riversa a terra priva di vita in una pozza di sangue. Sotto shock la donna è ritornata di corsa in casa sua e ha chiamato il 112, dando immediatamente l'allarme. L'appartamento si trova in una zona tranquilla della città ed era stato affittato da una terza persona sulla quale sono in corso accertamenti. Non sono stati trovati segni di effrazione né altri elementi che facciano pensare a una rapina finita male.