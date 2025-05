Sondaggio choc in chat studenti: Chi meritava di più di essere uccisa?

Women for Freedom, associazione impegnata nella lotta contro la violenza e la discriminazione di genere, pubblica il contenuto comparso in una chat di studenti di Bassano del Grappa. "Chi crea un sondaggio del genere sta scegliendo di calpestare il dolore. Ogni volta che minimizziamo, normalizziamo. Ogni volta che perdoniamo in silenzio, legittimiamo" scrive sui suoi social

Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: "Chi si meritava di più di essere uccisa?". E' il sondaggio choc comparso in una chat di una scuola di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. La notizia, data da Rete Veneta, è stata rilanciata sui social dall'associazione impegnata nella lotta contro la violenza e la discriminazione di genere Women for Freedom.

"Mancanza totale di empatia"

"È difficile perfino scriverlo. È difficile crederci. Perché questa non è solo una bravata di cattivo gusto - scrive l'associazione nel post sui social - Non è una battuta fuori luogo, ma una mancanza totale di empatia. È uno specchio rotto in cui si riflette una parte della nostra società che ancora non capisce, o non vuole capire, quanto sia profonda la ferita del femminicidio... Non basta dire 'sono ragazzi', perché chi crea un sondaggio del genere sa benissimo che sta ferendo. Sta scegliendo di calpestare il dolore... Ogni volta che minimizziamo, normalizziamo. Ogni volta che perdoniamo in silenzio, legittimiamo. Ogni volta che archiviamo, contribuiamo a costruire una società in cui il femminicidio non è un allarme sociale, ma una voce in più nella cronaca nera".