Giulia Cecchettin avrebbe compiuto 24 anni, dedica da papà e sorella

"Buon compleanno, amore": con questa semplice frase il papà Gino ha affidato ai social un pensiero per quello che sarebbe stato il 24esimo compleanno di Giulia, uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato, Filippo Turetta, oggi condannato e detenuto. Un messaggio breve, accompagnato da un cuore rosso e dall’immagine di un cielo attraversato da un raggio di sole tra le nuvole. Un pensiero che ha toccato migliaia di persone, che oggi si sono strette virtualmente attorno a lui, unendosi in un abbraccio collettivo nel ricordo di Giulia.

Il ricordo della sorella

Anche Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha affidato ai social il suo saluto: ha condiviso quattro fotografie private che ritraggono momenti della loro infanzia e adolescenza, unite da un legame che la violenza ha brutalmente spezzato. "Oggi avresti compiuto gli anni che avevo io quando ti ho persa per sempre", ha scritto Elena. In chiusura, ha citato in tedesco una frase da un brano musicale: "Quando tutto brucia per te / sì, forse anche io".