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Terremoto Calabria, nuovo sciame sismico tra Messina e Catania

Cronaca

Un sisma di magnitudo 2.8 è stato registrato a sudest di Maletto, nel Catanese, alle 16:07 di oggi 3 giugno. Poco prima altre due scosse hanno interessato l'area dello Stretto di Messina, come già accaduto in mattinata

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Una sequenza sismica ha colpito lo Stretto di Messina, con quattro scosse a breve distanza, dopo il terremoto di magnitudo 6.1 registrato nella notte tra il primo e il 2 giugno al largo della costa calabra nord-occidentale. L'ultima scossa è stata avvertita 9 chilometri a sudest di Maletto, in provincia di Catania, alle 16:07 di oggi 3 giugno.

L'area è stata colpita da quattro scosse in meno di 12 ore

Il terremoto di magnitudo 2.8, registrato a Catania, è avvenuto a una profondità di 23 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala Operativa dell'Osservatorio etneo dell'Ingv. Poco prima altre due scosse hanno interessato l'area dello Stretto di Messina, come già accaduto in mattinata, questa volta di magnitudo 2 e 2.5, rispettivamente alle ore 14.17 e 15.56, a una profondità di 30 e 32 km. Alle 5:51 si era registrato un terremoto di magnitudo 3.9 al largo delle Eolie, in provincia di Messina, alle 5:51, a una profondità di 306 km. 

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