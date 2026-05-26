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Cile, terremoto di magnitudo 6,9: epicentro vicino Calama

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La scossa è stata avvertita in quattro regioni nel nord del Paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste

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Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito il nord del Cile con epicentro a circa 20 chilometri a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno quattro regioni del Paese.

Il sisma non ha provocato un'allerta tsunami

Secondo quanto riferito dal Servizio nazionale per la prevenzione e risposta ai disastri (Senapred), le zone interessate sono state Arica e Parinacota, Tarapacá, Antofagasta e Atacama. Le autorità hanno precisato che, secondo il Centro sismologico nazionale, il movimento tellurico non ha generato allerta tsunami. Il Servizio idrografico e oceanografico della Marina (Shoa) ha infatti escluso rischi per le coste cilene, indicando che le caratteristiche del sisma non sono compatibili con la formazione di onde anomale. Le squadre di emergenza restano in stato di monitoraggio per verificare eventuali danni a persone, infrastrutture e servizi essenziali nelle aree interessate.

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