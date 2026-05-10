Cuerpo Celeste, eclissi e memoria nel Cile post Pinochet

Introduzione
Tra il deserto di Atacama e l’ombra della fine della dittatura di Pinochet, Cuerpo Celeste, presentato al Festival del cinema spagnolo e latinoamericano a Roma, racconta il passaggio fragile dall’adolescenza all’età adulta. Il film di Nayra Ilic segue Celeste, una ragazza costretta a confrontarsi con il lutto, la memoria e un Paese che cambia insieme a lei. Un racconto che intreccia silenzi familiari e un deserto che custodisce le tracce del passato
Quello che devi sapere
Un’adolescenza spezzata nel Cile post dittatura
Presentato al Festival La Nueva Ola al Cinema Barberini di Roma, Cuerpo Celeste di Nayra Ilic è un racconto di formazione intimo e poetico ambientato nel Cile del 1990, in un momento storico di profonda trasformazione. Mentre il Paese si risveglia dopo diciassette anni di dittatura e si avvicina alla democrazia, la giovane Celeste, interpretata con intensa delicatezza da Helen Mrugalski, si trova ad affrontare un cambiamento altrettanto traumatico: la morte improvvisa del padre. Le vacanze estive a Playa Blanca, tra il mare e il deserto di Atacama, sembrano inizialmente sospese in una dimensione di libertà adolescenziale, fatta di primi desideri, sigarette rubate, giornate al sole e un legame affettuoso con i genitori. Ma quell’equilibrio fragile si spezza improvvisamente, trascinando la madre Consuelo in una spirale di dolore e lasciando Celeste sola davanti alla fine della propria innocenza.
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La verità taciuta
Mesi dopo, attirata dalla notizia di una rara eclissi solare, Celeste torna nella casa sulla spiaggia che la madre ha deciso di vendere. Quel luogo dell’infanzia, un tempo rifugio di libertà e scoperta, appare però completamente trasformato: il paesaggio è stato invaso dal turismo, segnato dalla presenza di una centrale termoelettrica e attraversato da traffici oscuri e dalle ombre ancora vive dei desaparecidos della dittatura.
Anche i misteriosi viaggi nell’entroterra con i genitori, inizialmente vissuti da Celeste come semplici sopralluoghi legati allo studio dei fossili e alla ricerca di relitti marini, assumono col tempo un significato più inquieto e ambiguo. In realtà, quei gesti nascondevano una verità taciuta: i genitori, coinvolti indirettamente nelle ricerche dei desaparecidos, segnavano i punti sospetti con chiodi e pezzi di stoffa rossa, indicazioni silenziose dei luoghi in cui potevano trovarsi i corpi delle vittime della dittatura. Non ne parlavano mai con Celeste, nel tentativo di proteggerla e preservarla il più possibile nell’innocenza, tenendola lontana da una realtà troppo dolorosa da comprendere.
Celeste si confronta così con una memoria familiare frammentata, in cui il ricordo del padre riaffiora negli oggetti quotidiani, diventando l’unico legame rimasto con un passato che teme di perdere per sempre.
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L’eclissi, simbolo di trasformazione
Nayra Ilic costruisce così un film essenziale ma profondamente evocativo, in cui la crescita personale della protagonista si intreccia simbolicamente alla trasformazione del Cile post-Pinochet. L’eclissi solare che incombe sul racconto diventa metafora di passaggio, smarrimento e rinascita: un momento sospeso in cui il mondo sembra fermarsi e cambiare forma.
In questo spazio fragile e malinconico, Cuerpo Celeste racconta il dolore del lutto ma anche la possibilità di ritrovare sé stessi attraverso la memoria e l’amore. Il film restituisce uno sguardo delicato sull’adolescenza e sul trauma, trasformando il percorso interiore di una ragazza in un racconto universale sulla fine delle certezze e sulla necessità di imparare, lentamente, a vivere dentro il cambiamento.
Il deserto della memoria
Nel film, il deserto di Atacama non è mai un semplice sfondo naturale: il suo vuoto apparentemente assoluto si trasforma in uno spazio carico di significati, memorie e presenze invisibili. Nayra Ilic utilizza il paesaggio come elemento simbolico, costruendo un’atmosfera sospesa dove tutto sembra alludere a qualcosa di più profondo. Ritornano continuamente immagini e parole legate al “dark”, alle tracce lasciate nella sabbia e all’imminente eclissi solare, simboli di un passaggio fragile tra luce e oscurità, infanzia ed età adulta, dittatura e democrazia.
La protagonista stessa, nel suo essere “celeste”, sembra sospesa tra il cielo e la terra, tra ciò che può essere spiegato e ciò che resta invisibile. In questo spazio vuoto ma densissimo di emozioni, il film suggerisce che sotto la superficie delle cose esistano legami profondi e irrisolti, proprio come accade nei momenti di trasformazione storica e personale. Accanto al motivo del “dark”, nel film risuona con forza anche la parola “nada”, che attraversa il deserto come un’eco insistente. Il paesaggio dell’Atacama appare inizialmente come uno spazio vuoto, privo di segni e significati, ma quel “nulla” è solo apparente. Sotto la sua superficie si nasconde infatti una verità storica e dolorosa: i corpi dei desaparecidos, mummificati dal tempo e dal silenzio, testimonianza concreta di ciò che è stato rimosso.
“Nada” diventa così una strategia di sopravvivenza collettiva: far finta che non esista nulla per poter andare avanti, per non esporsi al pericolo del ricordo e della verità. Ma proprio questo vuoto, in realtà, custodisce la memoria della dittatura e delle sue violenze, trasformando il deserto in un archivio silenzioso che non permette davvero di dimenticare.
La ferita dei desaparecidos
Questo racconto si inserisce nel delicato momento storico successivo alla fine della dittatura di Augusto Pinochet, durata dal 1973 al 1990. Dopo il colpo di Stato dell’11 settembre 1973, che rovesciò il presidente Salvador Allende, il Cile fu segnato da anni di repressione violenta, torture, arresti e sparizioni forzate. I cosiddetti desaparecidos furono migliaia: oppositori politici sequestrati, uccisi o fatti sparire dal regime militare.
Secondo le commissioni istituite dopo il ritorno alla democrazia, le vittime furono oltre 40.000 tra morti, desaparecidos e detenuti politici. Nel film, questa ferita collettiva resta sullo sfondo, ma attraversa costantemente il racconto: i traffici oscuri, i segreti degli adulti e i luoghi segnati dal passato riflettono un Paese ancora incapace di elaborare davvero il proprio trauma. Così, mentre Celeste affronta il lutto personale per la morte del padre, anche il Cile sembra cercare un modo per convivere con i fantasmi della propria memoria.
Premi e riconoscimenti nel circuito dei festival internazionali
Cuerpo Celeste è un film realizzato con grande cura tecnica e profonda sensibilità emotiva. Il ritmo misurato e riflessivo invita lo spettatore a entrare lentamente nella dimensione dei personaggi, trasformando la narrazione in un’esperienza intima e introspettiva. Ogni passaggio sembra costruito per accompagnare lo sguardo più che guidarlo, lasciando spazio ai silenzi, alle emozioni trattenute e ai conflitti interiori.
Lo sfondo politico non viene mai trattato in modo didascalico, ma emerge attraverso la memoria collettiva e le ferite che continuano a influenzare la crescita delle nuove generazioni. In questo scenario, l’adolescenza di Celeste viene raccontata con delicatezza e autenticità, evitando stereotipi e restituendo il senso di un mondo in trasformazione, fragile e instabile.
La fotografia di Sergio Armstrong, con i suoi toni caldi e terrosi, contribuisce a creare un forte senso di appartenenza al luogo e al tempo narrato, mentre le musiche di David Tarantino si fondono con l’ambiente fino a diventare presenza viva, quasi organica. Cuerpo Celeste è un’opera che emoziona grazie alla sua autenticità e alla cura con cui affronta memoria e identità, confermando la maturità del lavoro della regista.
Il film ha ottenuto un forte riscontro nei festival internazionali, a partire dal Tribeca Film Festival 2025, dove ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria, seguito dal Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana con un ulteriore Premio Speciale della Giuria. A questi si aggiungono la Menzione Speciale della Giuria al Festival de Cine de Guadalajara, il Premio EGEDA Platino - Horizontes Latinos al Festival di San Sebastián e la partecipazione al Giffoni Film Festival nella sezione Generator +16, confermando il valore e la sensibilità dell’opera nel panorama del cinema contemporaneo.