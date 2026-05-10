Cuerpo Celeste, eclissi e memoria nel Cile post Pinochet

Nel film, il deserto di Atacama non è mai un semplice sfondo naturale: il suo vuoto apparentemente assoluto si trasforma in uno spazio carico di significati, memorie e presenze invisibili. Nayra Ilic utilizza il paesaggio come elemento simbolico, costruendo un’atmosfera sospesa dove tutto sembra alludere a qualcosa di più profondo. Ritornano continuamente immagini e parole legate al “dark”, alle tracce lasciate nella sabbia e all’imminente eclissi solare, simboli di un passaggio fragile tra luce e oscurità, infanzia ed età adulta, dittatura e democrazia.

La protagonista stessa, nel suo essere “celeste”, sembra sospesa tra il cielo e la terra, tra ciò che può essere spiegato e ciò che resta invisibile. In questo spazio vuoto ma densissimo di emozioni, il film suggerisce che sotto la superficie delle cose esistano legami profondi e irrisolti, proprio come accade nei momenti di trasformazione storica e personale. Accanto al motivo del “dark”, nel film risuona con forza anche la parola “nada”, che attraversa il deserto come un’eco insistente. Il paesaggio dell’Atacama appare inizialmente come uno spazio vuoto, privo di segni e significati, ma quel “nulla” è solo apparente. Sotto la sua superficie si nasconde infatti una verità storica e dolorosa: i corpi dei desaparecidos, mummificati dal tempo e dal silenzio, testimonianza concreta di ciò che è stato rimosso.

“Nada” diventa così una strategia di sopravvivenza collettiva: far finta che non esista nulla per poter andare avanti, per non esporsi al pericolo del ricordo e della verità. Ma proprio questo vuoto, in realtà, custodisce la memoria della dittatura e delle sue violenze, trasformando il deserto in un archivio silenzioso che non permette davvero di dimenticare.