Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La Nueva Ola, a Roma il festival del cinema spagnolo e latinoamericano. Il programma

Cinema

l 6 al 10 maggio il Cinema Barberini ospita la 19ª edizione de La Nueva Ola, il festival dedicato al nuovo cinema spagnolo e latinoamericano diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori. In programma anteprime, ospiti internazionali, grandi classici e cortometraggi. Tra i protagonisti, la regista Premio Goya Eva Libertad, che aprirà il festival con il suo esordio Sorda, e Julio Medem, atteso per il 25° anniversario di Lucía y el sexo.

orna a Roma, per il quarto anno consecutivo al Cinema Barberini, la manifestazione di riferimento in Italia per il cinema iberoamericano. Dal 6 al 10 maggio, la 19ª edizione de La Nueva Ola propone un programma ricco e variegato, articolato nelle sezioni storiche del festival: La Nueva Ola del Cine Español e La Nueva Ola Latinoamericana, entrambe in concorso per il Premio Urban Vision Group; la sezione non competitiva Perlas, con i titoli più significativi della stagione; Clásicos, dedicata ai grandi film del passato; e Cortos, per le storie in formato breve.

"Crediamo in un cinema capace di superare confini geografici e culturali, che sappia interrogare il presente con linguaggi personali e profondamente umani", dichiarano i direttori artistici Iris Martin-Peralta e Federico Sartori. Il festival si conferma così ponte tra l'Italia e il mondo iberoamericano, esplorando temi come identità, memoria, resistenza ambientale e linguistica, relazioni familiari e conflitti interiori.

I FILM IN CONCORSO

Ad aprire il festival sarà Sorda – Il silenzio degli altri di Eva Libertad, opera prima che affronta la maternità dal punto di vista di una donna non udente. Dopo il successo alla Berlinale e il Premio Goya 2026, il film uscirà nelle sale italiane con Lucky Red. Nella stessa sezione spagnola concorrono Maspalomas di José Mari Goenaga e Aitor Arregi — vincitore della Concha de Plata a San Sebastián — ritratto di un uomo di 76 anni che torna a fare i conti con il proprio passato; La Casa di Álex Montoya, adattamento dell'omonima graphic novel di Paco Roca; La furia di Gemma Blasco, opera autobiografica sul trauma dell'abuso e la riappropriazione della propria voce attraverso il teatro; e Muy lejos di Gerard Oms, storia di un giovane che dopo una trasferta a Utrecht decide di non fare ritorno in Spagna.

Sul fronte latinoamericano spiccano Las corrientes della regista argentina Milagros Mumenthaler, vincitore del Premio Otra Mirada a San Sebastián, con l'attrice Isabel Aimé González Sola presente all'anteprima; Cuerpo celeste della cilena Nayra Ilic García, racconto di formazione ambientato ai tempi della dittatura; La hija cóndor del boliviano Álvaro Olmos Torrico, immerso nella cultura andina; La reserva del messicano Pablo Pérez Lombardini, sulla lotta contro la deforestazione nel Chiapas; e Runa simi del peruviano Augusto Zegarra, Miglior Documentario al Tribeca Film Festival, che racconta la battaglia per doppiare Il Re Leone in lingua quechua.

GLI OSPITI E GLI EVENTI SPECIALI

Tra gli appuntamenti più attesi, l'incontro con il regista basco Julio Medem, che presenterà Lucía y el sexo nel 25° anniversario dell'uscita in collaborazione con la Spain Film Commission. La chiusura è affidata a Flores para Antonio di Elena Molina e Isaki Lacuesta, il viaggio intimo dell'attrice Alba Flores alla ricerca del padre, la rockstar gitana Antonio Flores, scomparso quando lei aveva otto anni.

La sezione Clásicos celebra due anniversari importanti: Tangos, el exilio de Gardel (1985) di Pino Solanas, Gran Premio della Giuria a Venezia, nel 50° anniversario del golpe militare in Argentina; e il cult horror ¿Quién puede matar a un niño? (1976) di Narciso Ibáñez Serrador, che per il suo 50° anniversario verrà proiettato al Cinema Troisi nelle sessioni di mezzanotte. La sezione Cortos ospita invece l'illustratrice e animatrice peruviana Rocío Quillahuaman, con la selezione Anatomia dell'ansia.

IL FESTIVAL IN ITALIA

La vocazione itinerante del festival si conferma con tappe in diverse città italiane: Genova (Cinema Sivori, 7–10 maggio), Napoli (FOQUS – Quartieri Spagnoli, 24–28 giugno), Messina, Capalbio, Brescia e, in autunno, Bergamo, Padova, Cagliari, Campobasso e Bolzano. L'identità visiva è firmata anche quest'anno dall'artista Alfredo Palmero, con una "Menina" che reinterpreta Las Meninas di Velázquez in chiave contemporanea. Tutti i film sono proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano.

La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, 19ª edizione. Roma, Cinema Barberini, 6–10 maggio 2026. Info e programma: www.lanuevaola.org

Spettacolo: Ultime notizie

E' morto Luis Brandoni, icona del cinema e del teatro argentino

Cinema

 L'attore è deceduto nelle prime ore di lunedì 20 aprile a Buenos Aires, in seguito a un...

I Red Hot Chili Peppers annunciano un nuovo album

Musica

Dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi, arriva una conferma autorevole che chiarisce lo stato dei...

Beef - Lo scontro 2, svelato il film di Scorsese che ispira la serie

Serie TV

È L’età dell’innocenza, pellicola realizzata 33 anni fa, a costituire il principale punto di...

Jaafar Jackson, nipote di Michael Jackson che lo interpreta nel biopic

Cinema

Classe 1996, il nipote del Re del Pop è proprio colui che si cala nei panni del celebre zio....

16 foto

Zara Larsson ha annunciato il nuovo album Girls Trip

Musica

 Dopo aver ricevuto la sua prima candidatura ai Grammy Awards, quest’anno la popstar svedese...

Spettacolo: Per te