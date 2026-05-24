L’addio ai Crawley è arrivato. Domenica 24 maggio debutta in prima TV su Sky Cinema Downton Abbey – Il Gran Finale, ultimo capitolo della saga creata da Julian Fellowes. Tra scandali, crisi economiche e il peso della modernità, la famiglia aristocratica più amata della tv affronta gli anni Trenta senza l’ombra di Violet Grantham. Per l’occasione Sky celebra l’intera saga con una maratona delle sei stagioni e dei primi due film disponibili anche su NOW

Un ultimo, emozionante capitolo per una delle saghe più amate dal pubblico di tutto il mondo. Arriva su Sky Cinema in prima TV Downton Abbey - Il Gran Finale , il film che chiude la storia della nobile famiglia Crawley e della sua servitù mentre entrano negli anni Trenta, chiamati ancora una volta ad accogliere il cambiamento e ad affrontare le profonde trasformazioni sociali portate dalla modernità. Il gran finale esordirà stasera domenica 24 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Diretto da Simon Curtis, scritto dal celebre creatore della serie Julian Fellowes e tratto dalla serie di Carnival Films pluripremiata agli Emmy, il film riunisce il cast originale guidato da Hugh Bonneville, Michelle Dockery ed Elizabeth McGovern, insieme ai volti storici della serie come Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle e Joanne Froggatt, per un epilogo carico di emozione, tra cambiamenti inevitabili e legami che resistono al tempo. Dopo l’addio a Violet Grantham - l’indimenticabile Maggie Smith - questo capitolo porta in scena il segno della sua assenza, dando al racconto una profondità emotiva ancora più intensa e accompagnando i personaggi verso una nuova fase delle loro vite.

DOVE E QUANDO VEDERLA

Con l’arrivo dell’ultimo capitolo, Sky celebra l’intera saga offrendo l’occasione di (ri)scoprire tutte le storie di Downton Abbey: dal 21 al 24 maggio su Sky Collection sarà possibile rivedere tutte le sei stagioni della serie – che sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW - in modalità maratona, mentre i primi due film, Downton Abbey e Downton Abbey II – Una Nuova Era che portano sul grande schermo tutta l’eleganza e il glamour che hanno sempre contraddistinto la saga - dai costumi alle scenografie, fino alla fotografia -, saranno disponibili on demand e in streaming su NOW da giovedì 21 maggio e approderanno su Sky Cinema Romance rispettivamente venerdì 22 maggio e sabato 23 maggio alle 21:00.