Dopo il successo delle prime due stagioni, riparte il viaggio dell’imprenditore e pizza-ricercatore Renato Bosco tra i sapori della pizza contemporanea con ‘Na Pizza alla scoperta della varietà e delle nuove tendenze del piatto simbolo del Made in Italy. In prima tv assoluta da lunedì 15 a venerdì 19 giugno alle 18.20 su Sky e in streaming su NOW

Farina, acqua e ingredienti semplici come pomodoro e mozzarella che, in ogni boccone, racchiudono storie ed emozioni da condividere: è tempo di riaccendere i riflettori sulla pizza! Dopo il successo delle prime due stagioni, riparte il viaggio dell’imprenditore e pizza-ricercatore Renato Bosco tra i sapori della pizza contemporanea con ‘Na Pizza, la trasmissione prodotta da Food Media Factory che accompagna i telespettatori alla scoperta della varietà e delle nuove tendenze del piatto simbolo del Made in Italy. Le cinque puntate inedite, in prima tv assoluta da lunedì 15 a venerdì 19 giugno alle 18.20 su Sky e in streaming su NOW, sveleranno tutti i segreti dell’iconico lievitato e faranno venir voglia di mettere le mani in pasta, letteralmente, anche al pubblico da casa.