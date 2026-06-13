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'Na Pizza, riparte il viaggio alla scoperta della pizza contemporanea con Renato Bosco

TV Show sky uno

Dopo il successo delle prime due stagioni, riparte il viaggio dell’imprenditore e pizza-ricercatore Renato Bosco tra i sapori della pizza contemporanea con ‘Na Pizza alla scoperta della varietà e delle nuove tendenze del piatto simbolo del Made in Italy. In prima tv assoluta da lunedì 15 a venerdì 19 giugno alle 18.20 su Sky e in streaming su NOW

Farina, acqua e ingredienti semplici come pomodoro e mozzarella che, in ogni boccone, racchiudono storie ed emozioni da condividere: è tempo di riaccendere i riflettori sulla pizza! Dopo il successo delle prime due stagioni, riparte il viaggio dell’imprenditore e pizza-ricercatore Renato Bosco tra i sapori della pizza contemporanea con ‘Na Pizza, la trasmissione prodotta da Food Media Factory che accompagna i telespettatori alla scoperta della varietà e delle nuove tendenze del piatto simbolo del Made in Italy. Le cinque puntate inedite, in prima tv assoluta da lunedì 15 a venerdì 19 giugno alle 18.20 su Sky e in streaming su NOW, sveleranno tutti i segreti dell’iconico lievitato e faranno venir voglia di mettere le mani in pasta, letteralmente, anche al pubblico da casa.

l’evoluzione del comfort food per eccellenza

Seppur ancora legata alle tradizioni regionali italiane, la pizza si rende protagonista di continue innovazioni in ambito stilistico, sperimentando una scelta sempre più ampia degli ingredienti e nuove tecniche di preparazione. Per questo motivo il padrone di casa - o di laboratorio - Renato Bosco, i cui locali sono tra i più apprezzati nel settore, ospiterà cinque talentuosi Maestri pizzaioli provenienti da tutta Italia, che lo affiancheranno nel racconto dell’evoluzione della pizza gourmet, per dar vita a un confronto dinamico sulla cultura della pizza. Ciascuno dei cinque ospiti, inoltre, porterà sul bancone di ‘Na Pizza un ingrediente particolare - dai più tradizionali come il salamino piccante a quelli innovativi come il broccolo e il limone - con cui Renato preparerà la propria sfiziosa creazione capace di far venire l’acquolina in bocca anche agli spettatori davanti al teleschermo.

 

Indossate il grembiule e mettete le mani in pasta: si comincia con Davide Ruotolo della pizzeria Palazzo Petrucci a Napoli, autentico outsider della pizza napoletana che porterà la mozzarella di bufala campana come ingrediente speciale. Poi Davide Sardina della pizzeria Da Lioniello Milano, allievo e oggi socio del celebre maestro pizzaiolo Salvatore Lionello, renderà omaggio alle sue origini siciliane proponendo a Renato di cucinare con il broccolo. Nella terza puntata, il campione del mondo di pizza napoletana Davide Civitiello di Rossopomodoro porterà come ingrediente particolare le acciughe. Poi sarà il turno del giovane talento pugliese Antonio Fusco della Pizzeria Sublime di Milano, che mescola la tradizione con l’esperienza internazionale dando vita alla nuova scuola della pizza milanese, e che nella cucina di ‘Na Pizza farà recapitare il salamino piccante. Infine venerdì 19 giugno, Ciro Tutino della pizzeria BRO a Napoli, pizzaiolo da ben cinque generazioni, porterà il limone come ingrediente speciale dell’episodio conclusivo.

 

Nelle cinque nuove puntate di ‘Na Pizza, Renato Bosco illustrerà l’evoluzione del comfort food per eccellenza, una delle pietanze più amate al mondo, indagando le sua molteplici declinazioni, sempre capaci di incantare anche i palati più esigenti e i gusti internazionali. Riuscite già a sentirne il profumo?

 

Partner: BRITA, F.S.G. Italia, Mulino Caputo, Steelite International, Veneta Cucine.

 

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