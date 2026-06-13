Torna il festival Pescara Jazz, tra big e omaggi d'autore

La rassegna, diretta dal maestro Angelo Valori e organizzata dall'Ente Manifestazioni Pescaresi, si svolgerà tra l'auditorium Flaiano e il porto turistico Marina di Pescara. Ad aprire il festival, il 12 luglio, sarà Paolo Fresu con 'Kind of Lives', progetto dedicato all'universo musicale di Miles Davis. Tra gli appuntamenti più attesi figurano il concerto di Kurt Elling con la Medit Orchestra diretta da Valori, l'esibizione della pianista giapponese Hiromi con il progetto Sonicwonder, il ritorno di Sergio Cammariere e la chiusura affidata a Fabrizio Bosso e alla Casa del Jazz Orchestra con "Sketches of Spain", omaggio al centenario della nascita di Miles Davis.

"un'edizione di ripartenza"

Nel programma trovano spazio anche il tributo a Quincy Jones della Big Band del Conservatorio di Pescara, l'omaggio a Domenico Modugno dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo con Peppe Voltarelli e 'Blues for Pino', concerto dedicato a Pino Daniele con alcuni dei musicisti che hanno collaborato con l'artista napoletano. "Prosegue la tradizione del Festival Jazz, che è il più antico d'Italia", sottolinea il sindaco Carlo Masci, definendo la rassegna una delle "punte di diamante dell'estate pescarese". Per il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il programma "conferma il prestigio del Pescara Jazz" e rappresenta "un'edizione di ripartenza" nonostante l'indisponibilità del Teatro D'Annunzio. "Pescara Jazz raggiunge quest'anno la prestigiosa soglia delle 54 edizioni, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più importanti e longevi della nostra città", evidenzia il presidente dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, Stefano Cardelli, mentre il direttore artistico Angelo Valori sottolinea la vocazione internazionale del festival, che ospiterà "alcuni dei musicisti più importanti e prestigiosi" della scena mondiale e ben quattro orchestre tra le più rilevanti a livello europeo.