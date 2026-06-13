Radio Kiss Kiss Way a Baia Domizia, i cantanti da Malika Ayane a Rosa Chemical. FOTO
Sabato 13 giugno 2026 il palco ospiterà una line-up che riunisce artisti affermati e nuove voci della scena italiana e internazionale. Ecco i protagonisti che si esibiranno sul litorale domizio per il secondo appuntamento del tour estivo di Radio Kiss Kiss. Da Baby K a Noemi e Samurai Jay, scopriamo i nomi delle tantissime star delle sette note nostrane che tra poche ore avranno occhi (e orecchie) puntate su di loro
A cura di Camilla Sernagiotto