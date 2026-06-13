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Chiello arriverà al Kiss Kiss Way dopo un percorso artistico che lo ha visto passare dall'esperienza con gli FSK Satellite alla carriera solista. Il cantante si è imposto con brani come Quanto ti vorrei e Acqua salata, costruendo uno stile personale tra pop, urban e cantautorato. Il suo primo album da solista, Oceano paradiso, ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e critica. L'artista sarà tra i nomi più attesi della serata del 13 giugno 2026.

Chi è Chiello, a Sanremo 2026 per la seconda volta con la canzone Ti penso sempre. FOTO