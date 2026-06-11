Torna il tour estivo di Radio Kiss Kiss nelle piazze italiane

Un tour estivo che unisce musica, intrattenimento e community in un grande evento diffuso in quattro città italiane. Venerdì 12 e sabato 13 giugno tocca a Baia Domizia. Un format che integra live, radio, TV e digital trasformando ogni tappa in una grande festa

Dopo il successo dell’estate 2025, Radio Kiss Kiss annuncia il ritorno del Kiss Kiss Way, il tour che unisce musica, intrattenimento e community in un unico grande evento diffuso. Quattro tappe attraverso l’Italia: la prima è stata a Torino (29-30 maggio, Piazza Castello), poi è la volta di Baia Domizia (12-13 giugno, Arena dei Pini), Viareggio (26-27 giugno, Piazza Mazzini) e Pescara (10-11 luglio, Stadio del Mare) - trasformando ogni città in un grande villaggio dell’intrattenimento tra live, social e spettacolo.

musica, spettacolo ed energia

Ogni tappa è strutturata in due giornate: la prima dedicata al Villaggio Kiss Kiss, con attività, giochi, dj set e contenuti live per il pubblico; la seconda culminerà in un grande show serale con artisti della scena musicale italiana e concerti gratuiti. Il progetto rafforza il ruolo di Radio Kiss Kiss come media brand integrato tra radio, TV, digital e territorio. L’evento sarà trasmesso in differita su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss TV (canale 158 DTT), con nuovi artisti e sorprese che verranno annunciati prossimamente.