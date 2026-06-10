Eros Ramazzotti ritorna a San Siro, grande festa con Giorgia, Max Pezzali ed ElisaMusica Crediti foto: Francesco Prandoni
Più di venti canzoni e oltre due ore di spettacolo per un concerto carico di emozioni e significati. Dopo quasi trent’anni dall’ultima volta, Eros Ramazzotti, portabandiera della musica italiana nel mondo, è tornato sul palco dello stadio San Siro di Milano davanti a oltre 50.000 persone. Ospiti Giorgia, Max Pezzali ed Elisa
A distanza di quasi trent’anni, martedì 9 giugno Eros Ramazzotti è tornato in concerto nella Scala del calcio. Il cantautore, portabandiera dell’Italia nel mondo, ha offerto uno spettacolo di respiro internazionale ripercorrendo oltre quarant’anni di carriera attraverso successi amati da diverse generazioni. Oltre due ore di spettacolo con brani entrati nella storia della musica nazionale e non solo. Canzoni che racchiudono frammenti delle vite di tutti. Sul palco amici e colleghi per una grande festa: Giorgia, Max Pezzali ed Elisa.
eros ramazzotti a san siro, musica ed emozioni per oltre 40 anni di carriera
Un ritorno carico di emozioni e significati. Eros Ramazzotti ha deciso di aprire la serata con Taxi Story, singolo tratto dall’album In ogni senso del 1990, proseguendo con uno dei suoi brani più iconici: Un’emozione per sempre. Dopo le prime tre canzoni, l’artista ha salutato le oltre 50.000 persone accorse da ogni parte d'Italia: “Finalmente, dopo quasi trent’anni, sono qui con voi. Grazie per essere venuti, dire che sono emozionato è poco. Questa musica è per voi”. Momento karaoke sulle note di I Belong to You (Il ritmo della passione). Le immagini della figlia Aurora proiettate durante l’esibizione del brano L’aurora nella versione in duetto con Alica Keys.
Tra i brani proposti Adesso tu, Una storia importante e Fuoco nel fuoco. Canzoni che rappresentano frammenti del costume della società italiana. Giorgia, prima ospite della serata, ha impreziosito Quanto amore sei con la sua voce raffinata e sublime. L’artista a Eros Ramazzotti: “Grazie perché tu sei veramente la nostra storia importante. Tu ci hai portato in tutto il mondo con la nostra musica”.
Nel corso degli anni Eros Ramazzotti ha raccontato la vita in continua evoluzione ponendo sempre l’accento sul presente. Dopo Cantico, la voce preregistrata del cantautore ha ricordato: “Il futuro è oggi, il futuro è qua. Il futuro è il prossimo battito di cuore”. Max Pezzali ed Eros Ramazzotti hanno proposto il loro duetto Come nei film, terzo singolo estratto dall’album Una storia importante distribuito nel marzo di quest’anno. La voce di Torno subito: “Grazie della tua amicizia”. Un appello per la pace sulle note del brano Se bastasse, un lungo applauso alla fine dell’esibizione molto sentita.
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Musica è e Un’altra te hanno accompagnato il pubblico verso la terza e ultima ospite della serata: Elisa. I due amici e colleghi hanno duettato su Buona stella. Alchimia magica. Il protagonista della serata ha continuato con due capolavori intergenerazionali: Terra promessa e Fuoco nel fuoco. Chiusura affidata a Cose della vita, Un attimo di pace e Più bella cosa.
L’artista ha regalato una serata in continua ascesa, spazio completo alla musica e al legame con il pubblico che da oltre quarant’anni ne ha decretato il successo a livello mondiale. Dopo il concerto di Milano, Eros Ramazzotti sarà protagonista di altri cinque appuntamenti negli stadi italiani. Oltre ai numerosi concerti in giro per il mondo, nel maggio del prossimo anno il cantautore porterà la sua musica nei palazzetti di quattro città: Milano, Bologna, Firenze e infine Torino. Obiettivo finale: un milione di biglietti venduti a livello internazionale. Questi i prossimi appuntamenti live previsti in Italia:
- 13 Giugno 2026 - Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 16 Giugno 2026 - Roma, Stadio Olimpico
- 20 Giugno 2026 - Messina, Stadio Franco Scoglio
- 23 Giugno 2026 - Bari, Stadio San Nicola
- 27 Giugno 2026 - Torino, Allianz Stadium
- 7 Maggio 2027 - Milano, Unipol Dome
- 11 Maggio 2027 - Bologna, Unipol Arena
- 13 Maggio 2027 - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 15 Maggio 2027 - Torino - Inalpi Arena
Questa la scaletta completa del concerto di martedì 9 giugno allo stadio San Siro di Milano:
1. Taxi Story
2. Un’emozione per sempre
3. Un cuore con le ali
4. I belong to you
5. Stella gemella
6. L’Aurora
7. Adesso tu
8. Una storia importante
9. Quanto amore sei con Giorgia
10. Cantico
11. Più che puoi
12. Dove c’è musica
13. La luce buona delle stelle
14. Il mio giorno preferito
15. Come nei film con Max Pezzali
16. Se bastasse
17. Musica è
18. Un’altra te
19. Buona stella con Elisa
20. Terra promessa
21. Fuoco nel fuoco
22. Cose della vita
23. Un attimo di pace
24. Più bella cosa
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