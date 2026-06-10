Più di venti canzoni e oltre due ore di spettacolo per un concerto carico di emozioni e significati. Dopo quasi trent’anni dall’ultima volta, Eros Ramazzotti, portabandiera della musica italiana nel mondo, è tornato sul palco dello stadio San Siro di Milano davanti a oltre 50.000 persone. Ospiti Giorgia, Max Pezzali ed Elisa

A distanza di quasi trent’anni, martedì 9 giugno Eros Ramazzotti è tornato in concerto nella Scala del calcio. Il cantautore, portabandiera dell’Italia nel mondo, ha offerto uno spettacolo di respiro internazionale ripercorrendo oltre quarant’anni di carriera attraverso successi amati da diverse generazioni. Oltre due ore di spettacolo con brani entrati nella storia della musica nazionale e non solo. Canzoni che racchiudono frammenti delle vite di tutti. Sul palco amici e colleghi per una grande festa: Giorgia , Max Pezzali ed Elisa .

eros ramazzotti a san siro, musica ed emozioni per oltre 40 anni di carriera

Un ritorno carico di emozioni e significati. Eros Ramazzotti ha deciso di aprire la serata con Taxi Story, singolo tratto dall’album In ogni senso del 1990, proseguendo con uno dei suoi brani più iconici: Un’emozione per sempre. Dopo le prime tre canzoni, l’artista ha salutato le oltre 50.000 persone accorse da ogni parte d'Italia: “Finalmente, dopo quasi trent’anni, sono qui con voi. Grazie per essere venuti, dire che sono emozionato è poco. Questa musica è per voi”. Momento karaoke sulle note di I Belong to You (Il ritmo della passione). Le immagini della figlia Aurora proiettate durante l’esibizione del brano L’aurora nella versione in duetto con Alica Keys.

Tra i brani proposti Adesso tu, Una storia importante e Fuoco nel fuoco. Canzoni che rappresentano frammenti del costume della società italiana. Giorgia, prima ospite della serata, ha impreziosito Quanto amore sei con la sua voce raffinata e sublime. L’artista a Eros Ramazzotti: “Grazie perché tu sei veramente la nostra storia importante. Tu ci hai portato in tutto il mondo con la nostra musica”.

Nel corso degli anni Eros Ramazzotti ha raccontato la vita in continua evoluzione ponendo sempre l’accento sul presente. Dopo Cantico, la voce preregistrata del cantautore ha ricordato: “Il futuro è oggi, il futuro è qua. Il futuro è il prossimo battito di cuore”. Max Pezzali ed Eros Ramazzotti hanno proposto il loro duetto Come nei film, terzo singolo estratto dall’album Una storia importante distribuito nel marzo di quest’anno. La voce di Torno subito: “Grazie della tua amicizia”. Un appello per la pace sulle note del brano Se bastasse, un lungo applauso alla fine dell’esibizione molto sentita.