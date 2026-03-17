Eros Ramazzotti e Max Pezzalli, il videoclip del brano Come nei film

In questi mesi il cantautore romano è impegnato con la tournée mondiale. Previsti appuntamenti anche negli stadi di sette città italiane: Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e infine Torino

Eros Ramazzotti ha pubblicato il videoclip del brano Come nei film in duetto con Max Pezzali. La canzone è contenuta nell’album Una storia importante distribuito a novembre. A febbraio il cantautore romano è stato ospite del Festival di Sanremo esibendosi con la canzone L’aurore insieme ad Alicia Keys.

eros ramazzotti e max pezzali, il duetto come nei film Come nei film è il terzo singolo estratto da Una storia importante, l’ultimo album di Eros Ramazzotti. Il cantautore ha lanciato il videoclip della canzone collezionando più di 200.000 visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana. In questi mesi il cantautore romano è impegnato con la tournée mondiale. Previsti appuntamenti anche negli stadi di sette città italiane: Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e infine Torino. Questi i dettagli degli spettacoli: 6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium

9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola

27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium Approfondimento Alicia Keys ed Eros Ramazzotti cantano L'Aurora a Sanremo. VIDEO

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A febbraio Eros Ramazzotti è stato ospite della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha duettato con Alicia Keys nella nuova versione de L’aurora contenuta nel suo ultimo progetto discografico arrivato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. All'interno anche il singolo Il mio giorno preferito. Eros Ramazzotti è uno degli artisti italiani più famosi a livello internazionale, tra i suoi album ricordiamo Dove c’è musica, Stilelibero, 9, Calma apparente, Noi e Vita ce n’è. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Più che puoi con Cher, I Belong to You (Il ritmo della passione) con Anastacia e Non siamo soli con Ricky Martin. Approfondimento Eros Ramazzotti lancia Una Storia Importante: "L'Italia per me è casa"