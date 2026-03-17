Eros Ramazzotti e Max Pezzalli, il videoclip del brano Come nei film

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eros Ramazzotti e Max Pezzalli, è uscito il videoclip del duetto Come nei film

Musica

Matteo Rossini

©Getty

In questi mesi il cantautore romano è impegnato con la tournée mondiale. Previsti appuntamenti anche negli stadi di sette città italiane: Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e infine Torino

Eros Ramazzotti ha pubblicato il videoclip del brano Come nei film in duetto con Max Pezzali. La canzone è contenuta nell’album Una storia importante distribuito a novembre. A febbraio il cantautore romano è stato ospite del Festival di Sanremo esibendosi con la canzone L’aurore insieme ad Alicia Keys.

eros ramazzotti e max pezzali, il duetto come nei film

Come nei film è il terzo singolo estratto da Una storia importante, l’ultimo album di Eros Ramazzotti. Il cantautore ha lanciato il videoclip della canzone collezionando più di 200.000 visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana. In questi mesi il cantautore romano è impegnato con la tournée mondiale. Previsti appuntamenti anche negli stadi di sette città italiane: Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e infine Torino. Questi i dettagli degli spettacoli:

  • 6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium
  • 9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
  • 13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
  • 16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
  • 20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
  • 23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
  • 27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

Approfondimento

Alicia Keys ed Eros Ramazzotti cantano L'Aurora a Sanremo. VIDEO

A febbraio Eros Ramazzotti è stato ospite della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha duettato con Alicia Keys nella nuova versione de L’aurora contenuta nel suo ultimo progetto discografico arrivato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. All'interno anche il singolo Il mio giorno preferito. Eros Ramazzotti è uno degli artisti italiani più famosi a livello internazionale, tra i suoi album ricordiamo Dove c’è musica, Stilelibero, 9, Calma apparente, Noi e Vita ce n’è. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Più che puoi con Cher, I Belong to You (Il ritmo della passione) con Anastacia e Non siamo soli con Ricky Martin.

Approfondimento

Eros Ramazzotti lancia Una Storia Importante: "L'Italia per me è casa"

Dopo le date in giro per l’Europa, il 7 giugno Max Pezzali (FOTO) darà il via alla nuova serie di concerti negli stadi: da Lignano Sabbiadoro a Milano passando per Torino, Roma, Messina e Bari.

  • 7 giugno 2026 | LIGNANO SABBIADORO, STADIO TEGHIL
  • 13 giugno 2026 | TORINO, ALLIANZ STADIUM
  • 14 giugno 2026 | TORINO, ALLIANZ STADIUM
  • 19 giugno 2026 | NAPOLI, STADIO MARADONA
  • 23 giugno 2026 | ROMA, STADIO OLIMPICO
  • 24 giugno 2026 | ROMA, STADIO OLIMPICO 
  • 27 giugno 2026 | BOLOGNA, STADIO DALL’ARA 
  • 28 giugno 2026 | BOLOGNA, STADIO DALL’ARA
  •  1 luglio 2026 | MESSINA, STADIO F.SCOGLIO
  • 2 luglio 2026 | MESSINA, STADIO F.SCOGLIO
  • 5 luglio 2026 | BARI, STADIO SAN NICOLA
  • 8 luglio 2026 | PADOVA, STADIO EUGANEO 
  • 9 luglio 2026 | PADOVA, STADIO EUGANEO
  • 11 luglio 2026 | MILANO, STADIO SAN SIRO
  • 12 luglio 2026 | MILANO, STADIO SAN SIRO
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Approfondimenti

Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026

Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Les Étoiles 2026, Un Ponte per la Pace all'Auditorium di Roma

Spettacolo

Un gala internazionale di danza porta nella Capitale le stelle più luminose del balletto...

Eros Ramazzotti e Max Pezzalli, il videoclip del brano Come nei film

Musica

In questi mesi il cantautore romano è impegnato con la tournée mondiale. Previsti appuntamenti...

Marco Giallini in ospedale, stop alle riprese di Rocco Schiavone

Spettacolo

L'attore è stato ricoverato all'ospedale "Parini" di Aosta a seguito di una caduta avvenuta in...

Tommy Cash annuncia il nuovo singolo "Figaro" in uscita il 20 marzo

Musica

Il brano, un inno pop-dance dalle sonorità club, è stato presentato in anteprima live durante la...

Assassin's Creed, il cast della serie tv con 4 nuovi interpreti. FOTO

Serie TV

Netflix amplia il cast della serie ispirata al celebre videogame, uno dei più attesi adattamenti...

10 foto

Spettacolo: Per te