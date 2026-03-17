Eros Ramazzotti e Max Pezzalli, il videoclip del brano Come nei film

In questi mesi il cantautore romano è impegnato con la tournée mondiale. Previsti appuntamenti anche negli stadi di sette città italiane: Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e infine Torino
Eros Ramazzotti ha pubblicato il videoclip del brano Come nei film in duetto con Max Pezzali. La canzone è contenuta nell’album Una storia importante distribuito a novembre. A febbraio il cantautore romano è stato ospite del Festival di Sanremo esibendosi con la canzone L’aurore insieme ad Alicia Keys.
eros ramazzotti e max pezzali, il duetto come nei film
Come nei film è il terzo singolo estratto da Una storia importante, l’ultimo album di Eros Ramazzotti. Il cantautore ha lanciato il videoclip della canzone collezionando più di 200.000 visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana. In questi mesi il cantautore romano è impegnato con la tournée mondiale. Previsti appuntamenti anche negli stadi di sette città italiane: Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e infine Torino. Questi i dettagli degli spettacoli:
- 6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium
- 9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
- 13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
- 20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
- 27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
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A febbraio Eros Ramazzotti è stato ospite della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha duettato con Alicia Keys nella nuova versione de L’aurora contenuta nel suo ultimo progetto discografico arrivato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. All'interno anche il singolo Il mio giorno preferito. Eros Ramazzotti è uno degli artisti italiani più famosi a livello internazionale, tra i suoi album ricordiamo Dove c’è musica, Stilelibero, 9, Calma apparente, Noi e Vita ce n’è. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Più che puoi con Cher, I Belong to You (Il ritmo della passione) con Anastacia e Non siamo soli con Ricky Martin.
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Eros Ramazzotti lancia Una Storia Importante: "L'Italia per me è casa"
Dopo le date in giro per l’Europa, il 7 giugno Max Pezzali (FOTO) darà il via alla nuova serie di concerti negli stadi: da Lignano Sabbiadoro a Milano passando per Torino, Roma, Messina e Bari.
- 7 giugno 2026 | LIGNANO SABBIADORO, STADIO TEGHIL
- 13 giugno 2026 | TORINO, ALLIANZ STADIUM
- 14 giugno 2026 | TORINO, ALLIANZ STADIUM
- 19 giugno 2026 | NAPOLI, STADIO MARADONA
- 23 giugno 2026 | ROMA, STADIO OLIMPICO
- 24 giugno 2026 | ROMA, STADIO OLIMPICO
- 27 giugno 2026 | BOLOGNA, STADIO DALL’ARA
- 28 giugno 2026 | BOLOGNA, STADIO DALL’ARA
- 1 luglio 2026 | MESSINA, STADIO F.SCOGLIO
- 2 luglio 2026 | MESSINA, STADIO F.SCOGLIO
- 5 luglio 2026 | BARI, STADIO SAN NICOLA
- 8 luglio 2026 | PADOVA, STADIO EUGANEO
- 9 luglio 2026 | PADOVA, STADIO EUGANEO
- 11 luglio 2026 | MILANO, STADIO SAN SIRO
- 12 luglio 2026 | MILANO, STADIO SAN SIRO
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Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno