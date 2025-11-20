Eros Ramazzotti lancia Una Storia Importante: "L'Italia per me è casa"

Eros e Aurora monopolizzano la celebrazione di Una Storia Importante (c'è anche la versione in lingua spagnola Una Historia Importante ), il nuovo progetto discografico di Ramazzotti, che si appoggia a un brano iconico per viaggiare nei suoi quarant'anni di carriera. Per presentarlo ha scelto uno dei suoi luoghi del cuore oltreché un simbolo in Italia e nel mondo, l'Azienda Ca' del Bosco a Erbusco, cuore della Franciacorta. Quando papà e figlia appaiono lui ha un attimo di titubanza ma poi sorride e dice: "Mi devo scaldare un po' quando ci sono i giornalisti" e infatti per metterlo a suo agio si evitano le domande e la presentazione ha l'anonima cordialità di un brindisi in famiglia. Nonostante il dialogo blindato tra i due (valido assolutoriamente per tutte le nazioni collegate) qualche sorpresa arriva: dopo avere ascoltato L'Aurora ("Mi è stata dedicata che ancora non ero nata e oggi è bello vedere che c'è sempre qualcuno che la dedica a qualcun altro ed è diventata di tutti", commenta la destinataria del brano ab origine), per la quale nell'album duetta con Alicia Keys , si apre lo schermo è l'artista americana appare in collegamento per raccontare questa magica esperienza. Aurora gestisce l'incontro con toni giocosi. Chiede a papà Eros se un alieno arrivasse sulla terra che non sa niente di lui come si presenterebbe: "Intanto gli canto una canzone - dice l'artista romano - ed è sarà sarà L'Aurora... così inizio un rapporto giusto con chi non conosce il nostro mondo. La musica oltre ai figli è quello che ho fatto meglio di tutto". Scorrono immagini di repertorio, con Tina Turner , lui col codino e il piede rotto, con Maradona all'Olimpico nel 2008, con Jovanotti e Pino Daniele nel tour negli stadi, con Michael Jackson nel 1993 a Los Angeles e Pippo Baudo .

RAMAZZOTTI: "IN GINOCCHIO SUI CECI PER DUETTO CON LADY GAGA"

Altro gioco è cosa butti giù dalla torre e questo è l'esito: Una Storia Importante, primo Sanremo da Big poi un milione di copie in Francia che "è stata l'inizio di una grande rapporto con l'Europa e non solo con la Francia"; salva il Sanremo del 1986 e non il primo live in uno stadio perché la vittoria tra i Big è stata bellissima: salva i concerti rispetto alla scrittura; salva un mese consecutivo in classifica rispetto alla Juventus che vince il campionato; meglio la voce che la penna e meglio ancora Una Storia Importante e che mille storie carine". Eros Ramazzotti ha girato il mondo ma per lui casa resta l'Italia: "Nel bene e nel male, è un Paese stupendo e bellissimo seppur con tanti problemi che si potrebbero tranquillamente risolvere perché la gente che è in Italia ha una gran testa". Nell'album tante collaborazioni, molte con amici, da Lorenzo a Max Pezzali, da Giorgia fino ad Alicia Keys per citarne qualcuna: "Le persone che sono vicine a me sono persone con le quali ho un bellissimo rapporto. Magari in futuro potrebbe esserci un volume due con altri artisti. Prima vediamo se viene accettato questo, sono quaranta anni di carriera. Sai, oggi è difficile giudicare un artista bisognerebbe tornare al passato e vedere anche come uno canta. Personalmente mi inginocchierei sui ceci per un duetto con Lady Gaga". L'amore è cambiato nella musica, devi essere credibile "così duri tutta la vita se no è fuffa e non c'è nulla che viene dal cuore. Oggi da quello che vedo di amore ce ne è poco e dunque nelle canzoni metto positività in un mondo di negatività". Il Sud America è un Eldorado per Eros Ramazzotti "nonostante il mio Paese preferito sia l'Italia. È un amore nato spontaneamente e dunque ringrazio tutti i Paesi latinoamericani. Il successo è l'apprezzamento perché fai qualcosa di buono". Ovviamente al disco segue un tour mondiale con debutto da Mantova l'11 febbraio 2026 e grande finale il 30 novembre in Brasile a San Paolo.