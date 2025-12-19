Avengers: Doomsday, Chris Evans ritorna nel ruolo di Captain America

Il teaser trailer proiettato in esclusiva al cinema prima di "Avatar: Fuoco e Cenere" svela la ricomparsa di Steve Rogers. Su quale linea temporale si svilupperà la nuova avventura dei Vendicatori?
Gli spettatori che in questi giorni vedranno al cinema Avatar: Fuoco e cenere avranno la possibilità di vedere in anteprima alcune immagini di Avengers: Doomsday, titolo attesissimo della stagione cinematografica 2026.
Un primo teaser trailer svela la ricomparsa nella nuova avventura di un personaggio molto amato del MCU: Steve Rogers, alias, Captain America.
"Cap" tornerà sul grande schermo, conferma il trailer e con molte novità, alcune rivelate nella stessa clip con protagonista l'attore statunitense Chris Evans.
Il ritorno di Steve Rogers nel teaser trailer
Nel conto alla rovescia per Avengers: Doomsday, la nuova avventura targata Marvel Studios, trentanovesima pellicola del Marvel Cinematic Universe, c'è un importante aggiornamento sul cast che soddisfa molti fan di vecchia data degli iconici film coi supereroi: il ritorno di Chris Evans col suo Captain America.
Avevamo lasciato Rogers nel 2019, con la sua scomparsa dopo Avengers: Endgame e il passaggio del suo scudo a Sam Wilson/Anthony Mackie.
In quali vesti tornerà l'attore statunitense, che ha interpretato "Cap" per più di dieci volte dal 2011 in poi, nella nuova pellicola dei fratelli Russo?
Il teaser svela una importante novità: Steve Rogers è diventato padre e conduce una vita tranquilla che non gli impedisce di provare nostalgia per l'eroe che è sempre stato. Di fondo, si sentono le note del tema degli Avengers.
Le immagini terminano su un conto alla rovescia che finirà tra un anno, quando il film debutterà nelle sale.
Su quale linea temporale ci troviamo? Quello di Rogers sarà un vero ritorno? Che ruolo avrà nella nuova avventura dei Vendicatori?
Chris Evans, un rientro atteso dai fan
Il ritorno di Chris Evans nel MCU era stato annunciato già lo scorso anno ma all'epoca i dettagli sul suo personaggio erano rimasti avvolti nel mistero.
Prima di allora i fan si erano interrogati a lungo sulla possibilità di rivedere sul grande schermo lo storico interpete di Captain America, che ha segnato le fasi iniziali della Saga dell'Infinito.
Quella che abbiamo visto nelle immagii del breve teaser ora al cinema potrebbe essere una linea temporale alternativa alla principale in cui si sviluppa Avengers: Doomsday che, a questo punto, diventa una pellicola sempre più attesa dai fan visto il ritorno di due star che si pensava avessero concluso il proprio percorso in casa Marvel: Evans e Robert Downey Jr.
Il film dei grandi ritorni e dal cast ultra stellare sarà la prima parte di una lunga aventura che si concluderà nel 2027 con Avengers: Secret Wars, pellicola che fungerà da gran finale alla Saga del Multiverso.
