Avengers: Secret Wars lancerà una nuova era di mutanti nell'MCU

Cinema

L'acclamato lungometraggio diretto da Joss Whedon chiude quella che è conosciuta come la Fase Uno del MCU, Marvel Cinematic Universe. Il film, che tra le varie candidature ottenne anche quella ai Premi Oscar del 2013 per i Migliori effetti speciali, vede per la prima volta insieme nella stessa avventura i supereroi che hanno fatto il successo planetario dei titoli Marvel Studios dagli anni Dieci del Duemila

Film pluricandidato per gli effetti speciali e per le interpretazioni di numerosi membri del cast, The Avengers di Joss Whedon ha ottenuto un forte riscontro da parte del pubblico all'epoca della sua uscita inaugurando una stagione di grande entusiasmo per le pellicole targate Marvel Studios. Nel cast stellare ci sono tutti i volti del MCU presentati fino a quel momento. Un ruolo speciale è affidato a Tom Hiddleston nei panni di Loki, vincitore del premio Miglior Cattivo agli MTV Movie & TV Awards del 2013