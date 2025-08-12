La star di Deadpool ha condiviso su Instagram un post col logo dei Vendicatori ripassato con lo spray. Per molti è un chiaro indizio della sua partecipazione all'enorme crossover Marvel Stodios atteso per il 2026
Ryan Reynolds in Avergers: Doomsday? Per molti fan di Deadpool, il personaggio che ha fatto entrare l'attore nato in Canada nell'universo Marvel potrebbe essere un sogno che diventa realtà.
A un anno dall'uscita del successo Deadpool & Wolverine, Reynolds ha dffuso a sorpresa un post su Instagram, dove è seguito da oltre 51 milioni di follower, col logo degli Avengers imbrattato con lo spray rosso, un graffito che ricorda lo stile del suo irriverente personaggio mascherato sul grande schermo.
Nessuna didascalia e nessuna Storia a corredo del post. Tra lo stupore e l'entusiasmo le teorie (tutte non confermate) si rincorrono da ore sul web.
Il logo già visto in Deadpool & Wolverine
Ryan Reynolds ha qualcosa che bolle in pentola, qualcosa di così grosso da spingerlo a pubblicare su Instagram un post criptico che ha infiammato i suoi fan e quelli dei titoli dell'Universo Marvel spingendoli a fare ipotesi sul suo coinvolgimento in una delle produzioni più attese della prossima stagione, Avengers: Doomsday.
Il nuovo enorme crossover targato Marvel Studios farà posto a Deadpool? Il pubblico, che ha largamente premiato l'ultimo titolo con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, Deadpool & Wolverine (2024), spera proprio di sì e vista l'ampiezza del cast della produzione firmata da Joe ed Anthony Russo le speranze sono consistenti.
Ryan Reynolds potrebbe far parte della prossima avventura dei Vendicatori, di fatto il quinto capitolo con protagonista un gruppo allargato di supereroi.
Ai fan non è sfuggito che il logo riverniciato con lo spray è già apparso in Deadpool & Wolverine, precisamente nelle scene col gruppo della villain Cassandra Nova (Emma Corrin).
È troppo presto, in ogni caso, per fare delle ipotesi precise anche perché dai piani alti nessuno ha fatto riferimento a questo indizio/spoiler di Ryan Reynolds.
I fan sperano, tuttavia, che le ipotesi assumeranno contorni più concreti nel corso della Disney Expo 2025, evento che si terrà dal 29 al 31 agosto in Florida presso il Walt Disney World Resort che, normalmente, è occasione per fare annunci e dare anticipazioni sulle produzioni in corso (magari un nuovo annuncio col resto del cast di Avengers: Doomsday che è ancora incompleto, secondo Kevin Feige).
Avengers: Doomsday, che uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre 2026, è attualmente in fase di riprese.
Nei giorni scorsi ha finito di girare le sue scene Pedro Pascal, che riprenderà la tuta di Mr. Fantastic, il personaggio introdotto ne I Fantastici 4 - Gli inizi.
Leggi anche
Avengers: Doomsday, un video dal set conferma il ritorno della TVA
©Getty
Deadpool & Wolverine, il cast del cinecomic incontra i fan a Berlino
Il viaggio promozionale del trentaquattresimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, iniziato in Asia nei primi giorni di luglio, tocca la capitale tedesca per un evento fan alla Uber Arena. I due protagonisti, che hanno firmato autografi e scattato selfie col pubblico, sono stati raggiunti dalla collega di set britannica che, nel terzo capitolo della saga coi due supereroi, interpreta Cassandra Nova. Il suo look ha catturato tutti i flash