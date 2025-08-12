Il logo già visto in Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds ha qualcosa che bolle in pentola, qualcosa di così grosso da spingerlo a pubblicare su Instagram un post criptico che ha infiammato i suoi fan e quelli dei titoli dell'Universo Marvel spingendoli a fare ipotesi sul suo coinvolgimento in una delle produzioni più attese della prossima stagione, Avengers: Doomsday.

Il nuovo enorme crossover targato Marvel Studios farà posto a Deadpool? Il pubblico, che ha largamente premiato l'ultimo titolo con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, Deadpool & Wolverine (2024), spera proprio di sì e vista l'ampiezza del cast della produzione firmata da Joe ed Anthony Russo le speranze sono consistenti.

Ryan Reynolds potrebbe far parte della prossima avventura dei Vendicatori, di fatto il quinto capitolo con protagonista un gruppo allargato di supereroi.

Ai fan non è sfuggito che il logo riverniciato con lo spray è già apparso in Deadpool & Wolverine, precisamente nelle scene col gruppo della villain Cassandra Nova (Emma Corrin).

È troppo presto, in ogni caso, per fare delle ipotesi precise anche perché dai piani alti nessuno ha fatto riferimento a questo indizio/spoiler di Ryan Reynolds.

I fan sperano, tuttavia, che le ipotesi assumeranno contorni più concreti nel corso della Disney Expo 2025, evento che si terrà dal 29 al 31 agosto in Florida presso il Walt Disney World Resort che, normalmente, è occasione per fare annunci e dare anticipazioni sulle produzioni in corso (magari un nuovo annuncio col resto del cast di Avengers: Doomsday che è ancora incompleto, secondo Kevin Feige).

Avengers: Doomsday, che uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre 2026, è attualmente in fase di riprese.

Nei giorni scorsi ha finito di girare le sue scene Pedro Pascal, che riprenderà la tuta di Mr. Fantastic, il personaggio introdotto ne I Fantastici 4 - Gli inizi.