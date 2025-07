Avengers: Doomsday, un video dal set conferma il ritorno della TVA

Un filmato trapelato, girato all’esterno di un set riconoscibile, mostra quello che sembra essere l’ingresso del “Temporal Loom” (il Telaio Temporale), lasciando intendere che la trama del nuovo film riprenderà le fila lasciate da Loki

Avengers: Doomsday riporta in scena la TVA, acronimo che sta per Time Variance Authority.

Con un video dal set (che potete guardare in fondo a questo articolo) che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico online, Avengers: Doomsday riaccende i riflettori su uno degli elementi più affascinanti del Marvel Cinematic Universe: la sopracitata Time Variance Authority. Dopo aver avuto un ruolo di primo piano in Loki e aver fatto la sua comparsa in Deadpool & Wolverine, la TVA torna al centro dell’azione, suggerendo sviluppi significativi per la narrazione multiversale dell’universo Marvel. Da questo video trapelato online, infatti, finalmente si scopre che il Multiverso Marvel si espanderà ancora.

Potete guardare il filmato in questione nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Il ritorno della TVA: equilibrio nel caos temporale

Il filmato trapelato mostra quello che sembra essere l’ingresso del “Temporal Loom” — il Telaio Temporale —, lasciando intendere che la storia di Avengers: Doomsday riprenderà da dove l’avevamo lasciata in Loki. All’interno di questo snodo narrativo fondamentale, Loki appare ancora impegnato a contenere il proliferare incontrollato delle linee temporali, nel tentativo di preservare la stabilità del Multiverso.

Introdotta per la prima volta nella serie televisiva Loki, la Time Variance Authority si è affermata come uno dei pilastri della nuova fase del Marvel Cinematic Universe. La sua successiva apparizione in Deadpool & Wolverine ha rafforzato il suo ruolo di crocevia del tempo e delle sue infinite varianti. In questo contesto, il ritorno della TVA in Avengers: Doomsday assume un valore emblematico: è il segnale che l’intreccio multiversale è destinato a espandersi ulteriormente, con conseguenze ancora imprevedibili. Approfondimento Avengers: Doomsday, incontro tra Ciclope di Marsden e veterano del MCU

Tom Hiddleston: “Un viaggio incredibile che non è ancora finito” Tom Hiddleston, volto iconico del dio dell’inganno, ha recentemente commentato con entusiasmo il suo coinvolgimento nel progetto. “Sono davvero emozionato. È stato un viaggio incredibile, e sapere che non è ancora finito lo rende ancora più speciale”, ha dichiarato l’attore in un’intervista. Il ritorno di Loki non rappresenta solo una scelta narrativa, ma anche un punto di forza per il coinvolgimento del pubblico, che ha visto nel personaggio uno dei più complessi e amati dell’intero franchise.

Secondo alcune voci, il ruolo di Loki potrebbe evolversi ulteriormente. Diverse indiscrezioni lo vorrebbero infatti al centro di Secret Wars, con una posizione paragonabile a quella di Uomo Molecola nella saga ideata da Jonathan Hickman ed Esad Ribić. Un’ipotesi che, se confermata, consoliderebbe la sua importanza strategica all’interno dell’intera architettura narrativa della Marvel. Approfondimento Marvel annuncia il cast di Avengers: Doomsday

Dietro le quinte: cambio alla regia della seconda unità Non mancano i colpi di scena nemmeno sul fronte produttivo. Robert Alonzo, già noto per i suoi lavori in The Flash e Captain America: Brave New World, sarebbe stato allontanato dalla regia della seconda unità per divergenze creative. Al suo posto dovrebbe subentrare James Young, collaboratore storico dei fratelli Russo sin dai tempi di Captain America: The Winter Soldier. Una scelta che potrebbe segnare un cambio di tono e approccio per alcune sequenze del film, mantenendo però una forte continuità stilistica con la tradizione dei Marvel Studios. Approfondimento Loki 2, quanto è costata a Disney la serie con Tom Hiddleston

Un cast dalle dimensioni "multiversali" A confermare la portata epica di Avengers: Doomsday è anche il cast, che riunisce alcune delle figure più rappresentative del Marvel Cinematic Universe. Tra i nomi confermati figurano Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Sebastian Stan, Letitia Wright, Winston Duke e Robert Downey Jr. A questi si affiancano nuove generazioni di protagonisti, con Florence Pugh, David Harbour, Hannah John-Kamen e Simu Liu pronti a prendere parte a quella che si preannuncia come una delle produzioni più ambiziose mai realizzate dai Marvel Studios. Approfondimento Avengers: Age of Ultron, il cast del film con Robert Downey Jr.

Un altro tassello nel mosaico del Multiverso Con il ritorno della TVA e la presenza di personaggi iconici, Avengers: Doomsday sembra destinato a segnare un nuovo capitolo fondamentale nella saga del Multiverso Marvel. Il video trapelato dal set non è solo un’anticipazione visiva, ma un segnale preciso: il viaggio nel tempo, nello spazio e nelle infinite possibilità del Multiverso è tutt’altro che concluso.

Di seguito potete guardare il filmato che conferma il ritorno della Time Variance Authority in Avengers: Doomsday.