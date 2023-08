Loki 2, quanto è costata a Disney la serie con Tom Hiddleston

Il budget per il secondo ciclo di episodi con protagonista il Dio dell'Inganno sarebbe superiore a quello di film come Doctor Strange, I Guardiani della Galassia e Thor: The Dark World





I riscontri più che positivi da parte del pubblico per Loki, serie tv targata Disney e Marvel Studios il cui primo ciclo di episodi è stato trasmesso in streaming nel 2021, ha spinto i realizzatori a stanziare un budget cospicuo per le nuove sei puntate che saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 6 ottobre.

Secondo Forbes, Loki 2 avrebbe richiesto l'impiego di 143 milioni di dollari, una cifra che rende la produzione televisiva con Tom Hiddleston più costosa di altri titoli Marvel che pure erano stati concepiti per la sala. Per lo show, Disney avrebbe speso più di quanto ha fatto per film come Doctor Strange, I Guardiani della Galassia e Thor: The Dark World che furono, specie i primi due, dei successi di pubblico e critica.

Loki, una delle serie più apprezzate del MCU

Lo streaming è ormai una realtà consistente, lo sa bene Disney che è ben determinata a investire cospicui budget nei prodotti che nelle passate stagioni hanno catturato maggiormente l'interesse del pubblico. Non deve sorprendere, dunque, l'investimento da parte della produzione di 143 milioni di dollari per il nuovo ciclo di episodi di Loki, show televisivo che già dal trailer, rilasciato in anteprima il 31 luglio, si annuncia come uno dei prodotti più interessanti della stagione autunnale sul piccolo schermo.

Prosieguo delle avventure del Dio dell'Inganno, o meglio, di una delle sue varianti venute fuori dai fatti di Avengers: Endgame, il Loki della serie scritta da Eric Martin con la collaborazione di Katharyn Blair è un personaggio cruciale per collegare le trame di vari titoli del Marvel Cinematic Universe. Non a caso, nella seconda stagione, ricompare anche Victor Timely, un'altra variante di Kang il Conquistatore. vedi anche Loki 2, nel trailer della serie Marvel anche Ke Huy Quan e Jonathan Ma

La più costosa è Secret Invasion

Sebbene il budget rivelato da Forbes per Loki 2 potrebbe sembrare elevato rispetto a quello impiegato per altri lungometraggi di casa Marvel, lo show con Tom Hiddleston è solo secondo per costi rispetto a quelli sostenuti per produrre Secret Invasion, la serie televisiva con Samuel L.Jackson ed Emilia Clarke il cui finale di stagione è andato in onda lo scorso 26 luglio.

I 212 milioni di dollari di Secret Invasion pesano in particolar modo nei bilanci Disney se si considera che la serie tv è stata una delle meno viste di sempre (le visualizzazioni al debutto sono risultate inferiori anche a quelle della prima puntata di Ms. Marvel che pure erano state deludenti).

Secondo gli opinionisti di Forbes, poiché Secret Invasion non è stata concepita come una serie spettacolare, la ragione di costi così alti sarebbe legata ai cachet degli attori. Nel cast compaiono infatti anche Olivia Colman, Don Cheadle e Ben Mendelsohn tutti volti pluripremiati che la produzione avrà ricompensato adeguatamente. approfondimento Secret Invasion, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie