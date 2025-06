I figli di Lennon, McCartney e Ringo hanno inciso insieme "Rip off"

Tre figli dei Fab Four firmano insieme una nuova collaborazione, portando avanti un'eredità musicale senza tempo. Dopo la pubblicazione del brano “Primrose Hill” nel 2024 - realizzato da James McCartney, figlio di Paul e Linda McCartney, e Sean Ono Lennon, figlio di John Lennon e Yoko Ono - i due si ritrovano in una nuova collaborazione. Il progetto attuale, però, coinvolge anche Zak Starkey, figlio di Ringo Starr, in una canzone pubblicata dal gruppo britannico Mantra Of The Cosmos

Tre discendenti diretti dei FaB Four firmano insieme una nuova collaborazione, portando avanti eredità musicale senza tempo che torna a far parlare di sé attraverso una nuova generazione. Dopo la pubblicazione della canzone Primrose Hill nel 2024 - realizzato da James McCartney, figlio di Paul e Linda McCartney, e Sean Ono Lennon, figlio di John Lennon e Yoko Ono - i due si ritrovano in una nuova collaborazione. Il progetto attuale, però, coinvolge anche Zak Starkey, figlio di Ringo Starr, in una canzone pubblicata dal gruppo britannico Mantra Of The Cosmos.

Si tratta di un trio d’eccezione che mostra (anzi: fa ascoltare) cosa succede quando la discendenza musicale si fonde.

La notizia della collaborazione tra James McCartney, Sean Ono Lennon e Zak Starkey ha suscitato grande interesse nel panorama musicale internazionale. Dopo Primrose Hill, frutto del lavoro congiunto tra McCartney e Lennon, l’incontro con Starkey aggiunge un nuovo tassello a questo inedito “ritorno” dell’eredità dei Beatles.

Il brano Rip Off, sebbene ancora non rilasciato ufficialmente in versione integrale, è stato in parte diffuso da Zak Starkey tramite un’anteprima audio pubblicata su Instagram.



Potete ascoltare la canzone Rip off nel post di Instagram che trovate in fondo a questo articolo, pubblicato nelle scorse ore dal figlio di Ringo Starr, Zak Starkey.