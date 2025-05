The Who, Zak Starkey è fuori dalla band, ecco chi lo sostituirà

Doppio licenziamento per il batterista del gruppo cult capitanato da Pete Townshend. "Sono stato cacciato due settimane dopo essere stato reintegrato”, ha detto il musicista. Il suo posto verrà preso nei concerti finali della band da Scott Devours. “Accoglietelo con calore”, ha chiesto Townshend ai fan. Ma sarà dura: in tanti sono increduli all’idea di assistere a un concerto degli Who senza Starkey alla batteria, ritenuto da molti l’unico in grado di raccogliere davvero l’eredità di Keith Moon

"The Kids Are All Right", tranne Zak Starkey, che non sta affatto bene in queste ore. Perchè il figlio di Ringo Starr dei Beatles ha ricevuto il benservito da un’altra band storica inglese: gli Who.

Questa volta è ufficiale e, probabilmente, in via definitiva: Zak Starkey è fuori dal gruppo cult capitanato da Pete Townshend.

Siamo quindi di fronte a un doppio licenziamento per il batterista. "Sono stato cacciato due settimane dopo essere stato reintegrato”, ha detto Starkey.

Il suo posto verrà preso nei concerti finali della band (che è in odore di addio alle scene, come ormai è noto) da Scott Devours.

“Accoglietelo con calore”, ha chiesto Townshend ai fan. Ma sarà dura: in tanti sono increduli all’idea di assistere a un concerto degli Who senza Starkey alla batteria, ritenuto da molti l’unico in grado di raccogliere davvero l’eredità di Keith Moon. Per molte persone, infatti, quei "The Kids Aren’t All Right" (per storpiare il titolo della celebre canzone degli Who) sono proprio Pete Townshend, Roger Daltrey & Co., ossia gli Who, dato che se mandi via uno come Zak Starkey significa che nel gruppo “i ragazzi non stanno bene”… Questa è la battuta che in rete serpeggia tra i fan della band iconica, da quando si è appresa la notizia del licenziamento di Zak Starkey da parte di Townshend e Daltrey.



Questa volta l’esclusione di Zak Starkey arriva in coincidenza con il tour d’addio della band The Who e pare rappresentare una rottura senza ritorno. La notizia ha iniziato a circolare dopo che Pete Townshend, chitarrista e anima storica della band, ha condiviso un messaggio su Instagram, lasciando intuire un cambiamento significativo in vista dei prossimi concerti. La conferma, tuttavia, non è arrivata da un comunicato ufficiale ma dallo stesso Starkey, che ha scelto i social per esprimere la propria amarezza.

Contestualmente, Townshend ha anche rivelato chi prenderà il posto di Starkey nei concerti finali della band. “Scott Devours, che ha già lavorato con la band solista di Roger, si unirà agli Who per gli ultimi concerti. Accoglietelo con calore”.

Insomma, un’altra pagina burrascosa si chiude nella lunga storia del gruppo di Baba O’Riley, My Generation, Won’t Get Fooled Again (e di tutte le sigle di C.S.I., per chi avesse problemi a identificare al volo questi pezzi di storia del rock).

Intanto la band si prepara al suo addio ai palchi. E stavolta, sembra proprio definitiva.

In fondo a questo articolo trovate i post su Instagram con cui Pete Townshend e gli Who da una parte, e Zak Starkey dall’altra hanno dato le proprie versioni dell’accaduto.