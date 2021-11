Dopo McCartney, Roger Daltrey vs gli Stones: "Una pub band mediocre"

Il frontman degli Who ha criticato gli Stones in un’intervista. Li ha definiti così mediocri da fare storcere il naso: se ascoltasse la loro musica di fronte a un locale, direbbe che il gruppo che sta suonando dentro non è niente di che, questo in soldoni ciò che ha detto. Si tratta della 2° leggenda del rock che parla di Jagger & Co. in questi termini, dopo che l’ex Beatle li ha definiti una “blues cover band”. Si attende che Jagger "le canti" anche a Daltrey, dopo aver risposto per le rime all'ex Beatle

Non c'è pace per i poveri Rolling Stones: nell'ultimo periodo tanti colleghi li stanno prendendo di mira, bersagliandoli con parole al vetriolo.

A unirsi a quello che sta diventando un vero e proprio coro denigratorio c’è ora Roger Daltrey, cha ha definito Mick Jagger e soci come “una mediocre pub band”.



Il frontman degli Who l’ha dichiarato in un’intervista con The Coda Collection, ripresa da NME.

Negli ultimi trenta giorni è la seconda leggenda del rock che critica gli Stones: a metà ottobre 2021 era stato Paul McCartney a dare il la a questo gioco che potremmo intitolare “screditiamo i Rolling Stones a più non posso”.

L’ex Beatle un mese fa aveva definito i colleghi (e coetanei) con un denigratorio “sono una blues cover band” (con tutto il rispetto per le cover band di genere blues, diciamo noi).



Proprio riferendosi alle parole del bassista dei Fab Four, il cantante degli Who ha fatto le sue dichiarazioni.



“Non possiamo dimenticare che Mick Jagger è ancora il migliore showman del rock’n’roll”, ha premesso (tutti quanti, se notate bene, prima di dare la loro stoccata fanno una premessa del genere).



“Ma la band… se fossi fuori da un pub e sentissi la loro musica venire fuori da una finestra, finirei per pensare: ‘Beh, è una pub band mediocre!’. Lo dico con il massimo rispetto”.



Non sappiamo cosa sarebbe uscito fuori se invece Roger Daltrey non l’avesse detto “con il massimo rispetto”…