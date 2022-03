1/13 Instagram

Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters, è morto a 50 anni in un hotel di Bogotà, dove la band si trova per una tappa del tour in America Latina. Appena la notizia si è diffusa, tanti musicisti e altri personaggi famosi hanno voluto ricordare e omaggiare l’artista con un messaggio sui social. “Devastato dalla perdita del nostro amico”, ha scritto Slash su Instagram postando una foto di Hawkins alla batteria