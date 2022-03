Musica: è morto Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters

Il musicista aveva 50 anni. Secondo fonti non confermate, sarebbe stato trovato senza vita in un hotel di Bogotà. La band è in Colombia per una tappa del suo tour in America Latina. Non è ancora certa la causa del decesso, ma le prime ricostruzioni parlano di un infarto. A dare la notizia, il gruppo americano sui social: “Devastati. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre”