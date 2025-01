Media: allerta Idf per pericolo passi "estremi" Iran. LIVE

Il capo delle forze di difesa israeliane (Idf), Herzi Halevi, ha posto l'esercito in stato di massima allerta per il rischio che l'Iran decida di adottare misure "estreme" contro Israele nei prossimi giorni, lo riporta il sito di notizie Walla. La testata, citando fonti di difesa anonime, afferma che la misura arriva in un momento in cui la Repubblica islamica è alle prese con molteplici sfide sul piano regionale, dopo le battute d'arresto in Libano e Siria, e sul piano interno con la svalutazione della moneta nazionale, i problemi infrastrutturali e l'instabilità politica. Le fonti sottolineano anche l'incertezza per l'Iran in vista del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca alla fine del mese.





Hamas ha diffuso un video che mostra l'ostaggio Liri Albag, 19 anni, ancora in vita. Il video, della durata di tre minuti e mezzo, non è datato, ma Albag afferma di essere stata trattenuta per oltre 450 giorni, indicando che è stato girato di recente. Albag, una soldatessa addetta alla sorveglianza a Nahal Oz, è stata rapita insieme ad altre sei persone dai terroristi di Hamas il 7 ottobre.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato la ripresa dei negoziati indiretti con Hamas in Qatar per il rilascio degli ostaggi.





Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: