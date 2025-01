Papa: "Basta colpire civili, rispettate i diritti umani"

"Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, Siria, Myanmar e Sudan. Viviamo in un tempo non facile dove c'è tanto bisogno di luce, di speranza e di pace, un mondo dove gli uomini a volte creano situazioni così complicate, che sembra impossibile uscirne", ha detto il Pontefice durante l'Angelus

"Viviamo in un tempo difficile"

"Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, Siria, Myanmar, Sudan", ha aggiunto Bergoglio. Viviamo in "un tempo non facile dove c'è tanto bisogno di luce, di speranza e di pace, un mondo dove gli uomini a volte creano situazioni così complicate, che sembra impossibile uscirne. Ma oggi la Parola di Dio ci dice che non è così: anzi, ci chiama a imitare il Dio dell'amore, aprendo spiragli di luce dovunque possiamo, con chiunque incontriamo, in ogni contesto: familiare, sociale, internazionale. Ci invita a non aver paura di fare il primo passo", ha detto il Pontefice all'Angelus.