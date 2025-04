Ucraina, oggi lutto nazionale per vittime attacco Kryvyi Rih. LIVE

Il canale saudita Al-Hadath riferisce che gli Stati Uniti hanno trasferito una seconda batteria Thaad in Israele, in mezzo a crescenti tensioni sul programma nucleare iraniano. La batteria sarebbe stata consegnata ieri. Siti di tracciamento dei voli hanno mostrato che un aereo americano C-5M Super Galaxy, il più grande aereo da trasporto dell'Aeronautica statunitense, è atterrato alla base aerea di Nevatim, nel sud di Israele, e vi è rimasto per circa otto ore prima di ripartire. Il Thaad, o Terminal High Altitude Area Defense System, è un sistema antimissile avanzato. La batteria già dispiegata in Israele è stata utilizzata per intercettare diversi missili lanciati verso Israele dagli Houthi nello Yemen, anche nelle ultime settimane.