Trump approva piani d'attacco all'Iran, Khamenei: "Mai arrenderci"

Il leader americano spinge Netanyahu a proseguire. La Guida suprema in un messaggio registrato minaccia conseguenze irreparabili in caso di attacco. Nuovi raid israeliani nella notte su Teheran e missili su Tel Aviv. Wsj: "Trump approva il piano d'attacco sull'Iran, ma aspetta a dare il via libera". Putin: "Teheran non ha chiesto aiuto militare alla Russia". L'Aiea: "Mai detto che Teheran sta fabbricando la bomba"