Israele-Iran: perché gli Usa stanno spostando aerei verso il Medio Oriente e l’Europa?

Introduzione

Gli Stati Uniti stanno schierando nuovi aerei militari in Medio Oriente, mentre le tensioni nella regione aumentano e cresce l’ipotesi di un possibile attacco statunitense contro l’Iran. Immagini e dati di tracciamento dei voli mostrano il dispiegamento di caccia F-35 e aerei cisterna verso l’area. Inoltre, circa 30 aerei cisterna americani hanno lasciato le loro basi negli Stati Uniti, per dirigersi verso l’Europa. Ma il segnale più significativo delle intenzioni statunitensi potrebbe arrivare da un velivolo ancora assente dai radar: il bombardiere B-2, progettato per missioni strategiche contro obiettivi protetti. Ecco perché gli Stati Uniti stanno rafforzando la propria presenza aerea nella regione e in Europa e perché monitorare i movimenti di determinati aerei può offrire indizi importanti su eventuali sviluppi militari futuri (GUERRA ISRAELE-IRAN: LE NOTIZIE IN DIRETTA).