La strana storia del Regime Change in Iran

Secondo le informazioni diffuse da Israele, l'Ayatollah Khamenei è asserragliato in un bunker e pronto alla fuga. Ma nel caso perdesse il potere chi ne prenderebbe il posto? Dall'ipotesi successione, col figlio Mojtaba favorito, alle idee di riforma o golpe, ogni scenario appare al momento complesso. Con un'opposizione interna senza una leadership riconosciuta e una in esilio frammentata e non sufficientemente forte