Senza l'accordo con la fazione curda l'equilibrio siriano è fragile

Per completare la pacificazione del Paese, il presidente siriano al-Sharaa deve sciogliere il nodo curdo e venire a patti con le milizie SDF. Negli ultimi giorni sono deflagrati violenti scontri a cui è seguito un cessate il fuoco: risolvere in modo stabile la questione è vitale per il futuro interno e per scongiurare crisi internazionali