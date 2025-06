Iran, reattore nucleare Arak attaccato da Israele: a cosa serve

In Iran, tra i siti bersagliati dall'Aeronautica militare israeliana nelle ultime ore c'è il

reattore ad acqua pesante di Arak (LIVE). La conferma è arrivata dalla televisione di stato iraniana, secondo cui non vi era "alcun pericolo di radiazioni", assicurando inoltre che l'impianto era già stato evacuato prima dell'attacco. L'esercito israeliano aveva intimato alla popolazione di evacuare l'area circostante il reattore ad acqua pesante nelle regioni di Arak e Khondab un paio d'ore prima del lancio dell'attacco. L'avvertimento è stato pubblicato in un post sui social media simile a quelli pubblicati per Gaza e includeva un'immagine satellitare dell'impianto in un cerchio rosso. Il reattore ad acqua pesante di Arak si trova 250 km a sud-ovest di Teheran. L'acqua pesante contribuisce al raffreddamento dei reattori nucleari, riporta l'Associated Press, ma produce plutonio come sottoprodotto che può potenzialmente essere utilizzato nelle armi nucleari. Ciò offrirebbe all'Iran un'altra via per la bomba, oltre all'uranio arricchito, qualora decidesse di sviluppare un'arma nucleare.