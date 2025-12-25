Natale 2025, i festeggiamenti nel mondo. FOTO

Dalle spiagge di Sydney alle messe di Bangalore, dalla neve finta nei centri commerciali cinesi alle piste da pattinaggio a Seoul: le celebrazioni del 25 dicembre in giro per il globo
- Tra i primi posti nel mondo dove è arrivato il Natale, guardando al fuso orario, c'è anche l'Australia. Migliaia di persone hanno deciso di celebrarlo all'aperto, come è successo a Sydney, dove una grande folla si è riversata nella zona costiera di Bondi Beach.
- Nella capitale della Corea del Sud, Seoul, c'è chi ha deciso di festeggiare il 25 dicembre pattinando sul ghiaccio in centro città.
- Centri commerciali e negozi aperti, addobbi e neve finta che scende dal cielo a Guangzhou, nella provincia cinese di Guangdong.
- In tutto il mondo si sono poi celebrati i veglioni in chiesa, tra preghiere e altri rituali religiosi. In molti a Damasco, Siria, hanno aspettato l'arrivo del 25 dicembre alla Chiesa Sayyide in Piazza Abbasin.
- Il Patriarca latino di Gerusalemme ad interim, Pierbattista Pizzaballa, presiede la Messa di Mezzanotte di Natale nella chiesa di Santa Caterina, all’interno della Basilica della Natività, nella città di Betlemme, nella Cisgiordania occupata da Israele.
- Fedeli cristiani raccolti in preghiera anche a Lahore, Pakistan.
- Cristiani impegnati nella preghiera di Natale mattutina anche a Bangalore, in India.