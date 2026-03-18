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Moto da viaggio, i 5 migliori modelli del 2026: la classifica

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Salire in sella, accendere il motore e godersi il piacere del viaggio curva dopo curva. C'è chi vive l'esperienza in moto anche e specialmente in questo senso, senza dover ricercare la piega perfetta o di sfiorare l'asfalto. Negli ultimi anni sono così nate diverse categorie e sempre più modelli che permettono anche viaggi più lungi nel totale confort. Ecco alcuni modelli di moto adatti ad un viaggio. 

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DUBLIN, IRELAND - MARCH 17: A general view during Dublin's St Patrick's Day Parade on March 17, 2026 in Dublin, Ireland. St. Patrick's Day is marked annually on March 17, the traditional death date of Ireland's patron saint, and has become a celebration of Irish culture and heritage worldwide. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)

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