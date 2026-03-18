Moto da viaggio, i 5 migliori modelli del 2026: la classifica

Salire in sella, accendere il motore e godersi il piacere del viaggio curva dopo curva. C'è chi vive l'esperienza in moto anche e specialmente in questo senso, senza dover ricercare la piega perfetta o di sfiorare l'asfalto. Negli ultimi anni sono così nate diverse categorie e sempre più modelli che permettono anche viaggi più lungi nel totale confort. Ecco alcuni modelli di moto adatti ad un viaggio.
- Tra le regine del viaggio su due ruote c'è senza dubbio la BMW R 1300 GS Adventure, con il suo motore 1.300 cc da 145 CV. Il listino prezzi di questo modello parte da 24.050 euro.
- La Yamaha Tracer 9 GT+ è invece equipaggiata con un motore tre cilindri da da 890 cc, che eroga 119 CV. In questo caso il prezzo parte da 18.599 euro.
- Immancabile poi la Ducati Multistrada Grand Tour equipaggiata con l'ultima evoluzione del motore V4 di Borgo Panigale. 170 CV e un peso complessivo di soli 229 kg. In questo. caso il listino parte da 27.950 euro.
- Tra le moto granturismo per trascorrere un week end tra curve e divertimento c'è anche la Triumph Tiger 1200 Rally Explorer. Sotto pelle prota in dote un motore tre cilindri da 1.160 cc che eroga 150 CV. In questo caso il prezzo attacca a 25.295 euro.
- Qui si alza un po' l'asticella, quanto meno per listino e blasone. L'Harley-Davidson Street Glide Ultra offre tutti i confort del caso, è spinta da un motore Milwaukee-Eight da 1.923 cc che ergoa 105 CV. Prezzo da 34.900 euro.