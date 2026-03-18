Moto da viaggio, i 5 migliori modelli del 2026: la classifica

Salire in sella, accendere il motore e godersi il piacere del viaggio curva dopo curva. C'è chi vive l'esperienza in moto anche e specialmente in questo senso, senza dover ricercare la piega perfetta o di sfiorare l'asfalto. Negli ultimi anni sono così nate diverse categorie e sempre più modelli che permettono anche viaggi più lungi nel totale confort. Ecco alcuni modelli di moto adatti ad un viaggio.