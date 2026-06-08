A pochi giorni dall'inizio dei Mondiali in Messico, che si terranno anche in Canada e negli Stati Uniti, ecco le prime maglie delle squadre che si giocheranno la Coppa del Mondo. Adidas, Nike e Puma sono i brand più diffusi.
- Bianca con dettagli verdi e rossi
- Verde con dettagli geometrici blu
- Bianca e celeste con le classiche strisce verticali
- Base dorata e finiture verde scuro
- Base rossa che contrasta con maniche e spalle nere
- Il rosso è il colore predominante, con giallo e nero presenti su maniche e colletto
- Base blu e righe sottili bianche e gialle che si alternano
- Classico verdeoro con dettagli verde scuro
- Rossa con un motivo a forma di foglia d'acero nella parte frontale
- Divisa blu scuro dalle finiture rosse con motivo geometrico triangolare che rappresenta le rotte aeree che collegano le varie isole del Paese
- Gialla con dettagli rossi e blu, i colori della bandiera nazionale
- Rossa con motivi sullo sfondo che rievocano la pelle della tigre, simbolo della forza sudcoreana
- Arancio intenso arricchito da una grafica animalier
- Trama a scacchi biancorossi e una banda bianca verticale al centro
- Blu lucido con linee ondulate circolari di colore azzurro chiaro sulle maniche e dettagli gialli
- Gialla con dettagli blu e rossi, un richiamo alla bandiera nazionale
- Rosso intenso con una grafica geometrica a forma di stella
- Blu navy e nero con il logo della Federazione calcistica francese
- Bianca con quattro stelle sopra il logo in cui sono impressi gli anni dei titoli Mondiali tedeschi
- Si ispira ai simboli tradizionali che invocano saggezza e creatività
- Classico blu scuro con dettagli bianchi che ricordano delle onde
- Bianca con piccoli rombi rossi sulle maniche, ispirati al copricapo tradizionale della cultura araba
- Maglia blu dai bordi biancorossi, nella parte inferiore sono rappresentati i personaggi della Rivoluzione haitiana
- Bianca con dettagli blu e il rosso lungo i fianchi
- Bianca con il disegno di un ghepardo in basso per sensibilizzare sulle specie a rischio di estinzione
- Verde con un motivo geometrico che richiama gli antichi mosaici di Uruk
- Base rossa con motivi decorativi su colletto e polsini
- Prevalentemente verde, richiama la divisa francese nei Mondiali del 1998
- Rossa con finiture blu e bianche che richiamano la bandiera
- Bianca con un motivo a spirale bianco e grigio chiaro che simboleggia i quattro venti che uniscono i giocatori
- Base arancione brillante, il colore nazionale, con dettagli neri
- Classico rosso con bordi bianchi sui lati e il colletto blu
- Strisce rosse con una grafica puntinata, ispirata alla terra rossa del Paese
- Base rossa con dettagli verdi e un motivo ondulato sul petto che ricorda le onde del mare
- Motivo a zig-zag su una base bordeaux
- Base rossa, che richiama il leone bicefalo, e dettagli in argento
- Azzurra con dettagli rossi e una fantasia al centro della maglia che vuole incarnare lo spirito del leopardo
- Classica maglia blu con colletto e maniche bianche
- Grafica multicolore su base bianca, con accenti verdi
- Rossa con strisce sottili gialle e dettagli blu su colletto e maniche
- Disegno ispirato alla bandiera americana, con strisce ondulate che attraversano tutta la divisa
- Elaborazione moderna della storica maglia del Mondiale 2010
- La divisa si ispira al vinile degli ABBA!, iconico gruppo musicale svedese
- Base rossa arricchita da un motivo dinamico con inserti laterali e dettagli in bianco
- Bianca con una grafica a forma di piuma d'aquila, un omaggio alle aquile di Cartagine
- Base bianco sporco con un pannello frontale rosso marmorizzato
- Celeste con colletto bianco
- Prevalentemente bianca con un mix di trame architettoniche che fanno riferimento alle mura di Samarcanda, la leggendaria città della Via della Seta