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Mondiali di calcio 2026, le maglie delle 48 Nazionali partecipanti. FOTO

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A pochi giorni dall'inizio dei Mondiali in Messico, che si terranno anche in Canada e negli Stati Uniti, ecco le prime maglie delle squadre che si giocheranno la Coppa del Mondo. Adidas, Nike e Puma sono i brand più diffusi.

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