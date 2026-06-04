Sul circuito di Varano de' Melegari sotto l'attenta guida degli istruttori e dei piloti specializzati della Scuderia de Adamich, l'evento ha messo al centro i modelli più prestazioniali del marchio di Arese e le vetture attualmente in gamma sottolineando le doti dinamiche e il focus sul piacere di guida

Tutto all’insegna del piacere di guida. La stampa specializzata di tutta Europa, con 200 giornalisti provenienti da 15 paesi, si è potuta misurare con una serie di prove al volante dei modelli del Biscione, affiancati dai Piloti-Istruttori della Scuderia de Adamich. In questa occasione si è passati dall'approfondimento sul comportamento dinamico della nuova Tonale fino all'analisi telemetrica al volante di Giulia Quadrifoglio.

La visione del marchio di Arese “L’entusiasmo della stampa internazionale è la più bella conferma del piacere di guida che da sempre contraddistingue le Alfa Romeo - ha spiegato Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo - Le nostre vetture nascono per essere guidate e per regalare emozioni vere a chi siede al volante. Ed è proprio in quel dialogo tra uomo e macchina che batte, da oltre un secolo, il cuore del Biscione. Con l’Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich vogliamo offrire a tutti l’opportunità di vivere appieno questa essenza e sentire, chilometro dopo chilometro, cosa significa davvero guidare un'Alfa Romeo in totale sicurezza e divertimento allo stato puro. Tutto questo è per noi motivo di grande orgoglio e ci spinge ogni giorno a tenere viva una passione che dal 1910 non ha mai smesso di correre.” Approfondimento Alfa Romeo, futuro incerto per Giulia e Stelvio: ecco 2 nuovi modelli

L’Alfa Romeo Driving Academy Alfa Romeo Driving Academy propone quattro livelli di esperienza di guida, pensati per piloti di ogni profilo e livello di preparazione: Guida Sicura, la base di ogni percorso, per affinare la reattività e gestire le situazioni critiche con lucidità; Guida Evoluta, per chi vuole approfondire la conoscenza del mezzo e ampliare i propri limiti in sicurezza; Guida Sportiva, un'esperienza ad alta intensità per scoprire le potenzialità dinamiche dell'auto; e infine Guida Avanzata, il livello più alto, riservato a chi vuole portare la propria tecnica di guida vicino all'eccellenza. Approfondimento Alfa Romeo Spider, la storica 'Duetto' compie 60 anni

Passione Quadrifoglio L’evento Alfa Romeo Driving Academy anticipa due nuove proposte dedicate ai clienti che si concretizzeranno nei prossimi mesi: la Driving Experience Quadrifoglio e la Guida Evoluta presso la Driving Academy di Varano. La prima sarà dedicata a chi sceglie una Alfa Romeo Giulia o Stelvio Quadrifoglio, con una giornata in pista inclusa nel prezzo in compagnia degli istruttori qualificati della Scuderia de Adamich. Approfondimento Alfa Romeo Junior 2026, novità e caratteristiche della nuova gamma

Le offerte per i nuovi clienti Nel secondo caso invece, qualsiasi nuovo cliente del marchio potrà accedere a condizioni vantaggiose all’esperienza in pista. Per prenotare basterà seguire le istruzioni riportate sul voucher, scrivendo alla mail dedicata e indicando la targa del veicolo acquistato; sarà poi il team della Driving Academy a offrire supporto nell'individuazione della data più adatta. Cuore dell'iniziativa è il Corso di Guida Evoluta. Approfondimento Alfa Romeo, riaperti gli ordini per Giulia e Stelvio Quadrifoglio