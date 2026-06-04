Sul circuito di Varano de' Melegari sotto l'attenta guida degli istruttori e dei piloti specializzati della Scuderia de Adamich, l'evento ha messo al centro i modelli più prestazioniali del marchio di Arese e le vetture attualmente in gamma sottolineando le doti dinamiche e il focus sul piacere di guida
Tutto all’insegna del piacere di guida. La stampa specializzata di tutta Europa, con 200 giornalisti provenienti da 15 paesi, si è potuta misurare con una serie di prove al volante dei modelli del Biscione, affiancati dai Piloti-Istruttori della Scuderia de Adamich. In questa occasione si è passati dall'approfondimento sul comportamento dinamico della nuova Tonale fino all'analisi telemetrica al volante di Giulia Quadrifoglio.
La visione del marchio di Arese
“L’entusiasmo della stampa internazionale è la più bella conferma del piacere di guida che da sempre contraddistingue le Alfa Romeo - ha spiegato Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo - Le nostre vetture nascono per essere guidate e per regalare emozioni vere a chi siede al volante. Ed è proprio in quel dialogo tra uomo e macchina che batte, da oltre un secolo, il cuore del Biscione. Con l’Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich vogliamo offrire a tutti l’opportunità di vivere appieno questa essenza e sentire, chilometro dopo chilometro, cosa significa davvero guidare un'Alfa Romeo in totale sicurezza e divertimento allo stato puro. Tutto questo è per noi motivo di grande orgoglio e ci spinge ogni giorno a tenere viva una passione che dal 1910 non ha mai smesso di correre.”
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L’Alfa Romeo Driving Academy
Alfa Romeo Driving Academy propone quattro livelli di esperienza di guida, pensati per piloti di ogni profilo e livello di preparazione: Guida Sicura, la base di ogni percorso, per affinare la reattività e gestire le situazioni critiche con lucidità; Guida Evoluta, per chi vuole approfondire la conoscenza del mezzo e ampliare i propri limiti in sicurezza; Guida Sportiva, un'esperienza ad alta intensità per scoprire le potenzialità dinamiche dell'auto; e infine Guida Avanzata, il livello più alto, riservato a chi vuole portare la propria tecnica di guida vicino all'eccellenza.
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Passione Quadrifoglio
L’evento Alfa Romeo Driving Academy anticipa due nuove proposte dedicate ai clienti che si concretizzeranno nei prossimi mesi: la Driving Experience Quadrifoglio e la Guida Evoluta presso la Driving Academy di Varano. La prima sarà dedicata a chi sceglie una Alfa Romeo Giulia o Stelvio Quadrifoglio, con una giornata in pista inclusa nel prezzo in compagnia degli istruttori qualificati della Scuderia de Adamich.
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Le offerte per i nuovi clienti
Nel secondo caso invece, qualsiasi nuovo cliente del marchio potrà accedere a condizioni vantaggiose all’esperienza in pista. Per prenotare basterà seguire le istruzioni riportate sul voucher, scrivendo alla mail dedicata e indicando la targa del veicolo acquistato; sarà poi il team della Driving Academy a offrire supporto nell'individuazione della data più adatta. Cuore dell'iniziativa è il Corso di Guida Evoluta.
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Come funziona il corso di Guida Evoluta
Il corso di Guida Evoluta riprende le esercitazioni del Corso di Guida Sicura, rendendolo più emozionante grazie ad un contest con classifica e premiazione finale, svolti in totale sicurezza e abbinati a esercitazioni dinamiche. Il percorso si apre con l'impostazione corretta di guida e una prima sessione di giri in pista, dedicata all'applicazione pratica dei concetti illustrati in aula. Si prosegue con la miniskid car, il dispositivo che provoca una sbandata del posteriore a bassa velocità, da governare con la giusta gestione di sterzo e acceleratore. Spazio quindi alla modulazione di frenata, con sessioni in pista affiancati dal pilota-istruttore e un focus esclusivo sulle diverse necessità di guida, dalla frenata di emergenza a quella modulata, e alla guida in pista con il pilota-istruttore a bordo, per affinare progressivamente l'impostazione delle traiettorie di curva, l'uso dell'acceleratore e il corretto sfruttamento di coppia e potenza del motore. Seguono il GT Track, tracciato allestito su superficie bagnata artificialmente e con aree a bassa aderenza per sperimentare e valorizzare i sistemi di sicurezza attiva delle vetture, anch'esso animato da un contest che rileva il tempo sul giro di ogni partecipante, e la suggestiva sessione di guida con telemetria. Qui le vetture dialogano con i box attraverso un sofisticato sistema che monitora acceleratore, sterzo, freni e velocità, restituendo un'analisi puntuale della qualità di guida di ogni allievo. Dal confronto grafico tra il tracciato del pilota-istruttore e quello del partecipante, un software dedicato attribuisce un valore oggettivo alla guida — il Coefficiente di Qualità di Guida (CQG) — a sua volta abbinato a un contest con premiazione finale. A coronare la giornata, la guida al volante dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e dell'Alfa Romeo 4C.