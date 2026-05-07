Alfa Romeo Junior 2026, novità e caratteristiche della nuova gamma

Il marchio del Biscione aggiorna la gamma della sua sportiva compatta che si arricchisce di nuove dotazioni di serie sulle versioni ibride ed elettriche finora disponibili come optional a pagamento
Alfa Romeo Junior, la compatta sportiva del Biscione, si aggiorna nel 2026, rendendo di serie alcune dotazioni tecnologiche che prima erano optional. LE versioni centrali della gamma così si arricchiscono.
Con l'occasione riparte la comunicazione dedicata al modello con lo spot “Interrogatorio”, nuovo episodio della trilogia pubblicitaria interpretata dall’attore spagnolo Pedro Alonso, noto al grande pubblico per il personaggio di Berlino.
Più tecnologia
Su Junior Sprint e Ti vengono aggiunte di serie il volante in pelle con le palette del cambio integrate (versioni Ibride), l'Adaptive Cruise Control, il wireless charger, il Keyless Entry, la retrocamera 180°, i sensori di parcheggio 360°, oltre agli specchi ripiegabili elettricamente riscaldati ed infine il Blind Spot Monitoring. Inoltre, l'allestimento Ti mantiene i propri elementi distintivi —il body kit nero lucido e l’ambient lighting — rafforzando la differenziazione con Sprint.
Milano Cortina diventa Sport Speciale
Infine, con la conclusione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la serie speciale dedicata assume la nuova denominazione Sport Speciale, che si aggiorna con le stesse dotazioni tecnologiche aggiunte su Sprint e Ti, mantenendo gli interni specifici in Alcantara. L'evoluzione di gamma si applica trasversalmente alle versioni ibride Q4 ed elettriche.