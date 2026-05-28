Migliori Suv compatti del 2026, modelli e prezzi a confronto

Il mercato dei Suv compatti resta il preferito dalla clientela europea. Nel 2026 la scelta si concentra su modelli lunghi fra poco più di 4,08 e 4,34 metri, con prezzi d’attacco molto diversi e impostazioni tecniche non sovrapponibili.

Jeep Avenger 2026 La Jeep Avenger è la più corta del lotto, con una lunghezza di 408 cm, una larghezza di 178 cm e un’altezza di 153 cm. Il bagagliaio varia da 325 a 380 litri secondo versione, mentre la capacità massima con i sedili posteriori abbattuti va da 1218 a 1275 litri. Il listino a benzina parte dalla 1.2 Turbo Longitude a 25.700 euro, passa per la Altitude a 27.700 euro e arriva a Summit e 85th Anniversary, entrambe a 29.700 euro. La gamma mild hybrid da 110 CV parte da 27.700 euro con Longitude, sale a 29.700 euro con Altitude e arriva a 31.700 euro con Summit e 85th Anniversary. Le 4xe da 145 CV, con trazione integrale elettrificata, sono Upland a 32.700 euro, Overland a 34.700 euro e 85th Anniversary 4xe a 34.700 euro

Dacia Duster 2026 La Dacia Duster è la più grande del confronto, con 434 cm di lunghezza, 181 cm di larghezza e 166 cm di altezza. Anche il bagagliaio è fra i più generosi, con una capacità compresa fra 430 e 517 litri, che diventa da 1545 a 1609 litri abbattendo il divano posteriore. Il vantaggio più netto resta il prezzo d’ingresso. La 1.2 Eco-G Essential parte da 19.900 euro, seguita da Expression a 21.850 euro, Journey ed Extreme a 23.400 euro, Expression Auto a 23.450 euro, Journey Auto ed Extreme Auto a 25.000 euro. Le 1.2 mild hybrid costano 23.150 euro in allestimento Expression e 24.700 euro come Journey o Extreme. Le full hybrid 1.8 partono da 26.650 euro con Expression e arrivano a 28.200 euro con Extreme e Journey. La variante più tecnica è la 1.2 Mild Hybrid Eco-G 4x4 Auto, a 28.500 euro in Expression e 30.050 euro in Journey o Extreme.

Renault Captur 2026 Renault Captur misura 424 cm in lunghezza, 180 cm in larghezza e 158 cm in altezza. Il vano di carico varia da 326 a 422 litri, con capacità massima da 1458 a 1596 litri secondo configurazione. La 1.2 TCe 115 Evolution costa 24.550 euro, la Techno 27.150 euro. Stessi prezzi d’attacco per le bifuel 1.2 Eco-G 120 Gpl, con Evolution a 24.550 euro e Techno a 27.150 euro. La parte più interessante è la 1.8 E-Tech 160 full hybrid, offerta a 28.700 euro in Evolution, 31.300 euro in Techno e 33.500 euro in esprit Alpine.

Skoda Kamiq 2026 Skoda Kamiq misura 424 cm in lunghezza, 179 cm in larghezza e 153 cm in altezza. Il bagagliaio ha una capacità di 400 litri, che sale a 1395 litri abbattendo gli schienali posteriori. È il modello più automobilistico del gruppo per impostazione. Non cerca l’effetto off-road, ma spazio, bagagliaio regolare e finiture curate. La 1.0 TSI 95 CV parte da 25.500 euro in Selection, sale a 26.850 euro in Black Dots e 28.250 euro in 130 Edition. Con il 1.0 TSI 116 CV si va da 26.800 euro a 32.850 euro, includendo Selection, Black Dots, 130 Edition, Monte Carlo e le varianti DSG. Il 1.5 TSI 150 CV apre a 28.350 euro e arriva a 34.450 euro con Monte Carlo DSG.

Volkswagen T-Cross 2026 Volkswagen T-Cross è lunga 414 cm, larga 176 cm e alta 158 cm. Il bagagliaio parte da 385 litri e arriva a 1281 litri con il divano abbattuto. Resta sotto i 4,15 metri ma offre un vano regolare e sfruttabile. La 1.0 TSI 95 CV parte da 27.200 euro in Life e 27.400 euro in Edition Plus. Il 1.0 TSI da 116 CV costa 28.450 euro in Life, 28.650 euro in Edition Plus, 30.150 euro in Life DSG, 30.200 euro in R-Line e Style, 30.350 euro in Edition Plus DSG, 30.500 euro in R-Line Plus, 31.900 euro in R-Line DSG e Style DSG, 32.200 euro in R-Line Plus DSG.