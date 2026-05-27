BYD Dolphin G DM-i, la compatta ibrida plug in da 1000 km

Design di BYD Dolphin G DM-i

Il design è differente dalle altre versioni di Dolphin ma anche rispetto agli altri modelli del brand, con uno stile più moderno e accattivante. Si tratta infatti di una vettura sviluppata specificatamente per il mercato europeo e dunque si è puntato molto su un look più accattivante, con fiancate armoniose e un montante posteriore che ha forme differenti. Nuovi sono anche i gruppi ottici anteriori, sottili e aggressivi così come il paraurti dotato anche di prese d’aria attive nella parte bassa. In coda invece la fanaleria richiama la versione elettrica di Dolphin.