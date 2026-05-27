BYD Dolphin G DM-i, la compatta ibrida plug in da 1000 km

Il marchio cinese amplia la sua gamma di modelli compatti per l’Europa con l’arrivo di una vettura dalle dimensioni contenute che è dotata di una powertrain PHEV. Arriverà nelle concessionarie italiane entro fine giugno, con il prezzo di listino che verrà svelato nelle prossime settimane insieme alla scheda tecnica completa
Prosegue l’espansione dell’offerta BYD in Europa. Il marchio cinese è infatti pronto a lanciare un nuovo modello elettrificato sul mercato del Vecchio Continente: si tratta della BYD Dolphin G DM-i, compatta plug-in hybrid che promette 1.000 km di autonomia complessiva tra parte elettrica e termica.
Design di BYD Dolphin G DM-i
Il design è differente dalle altre versioni di Dolphin ma anche rispetto agli altri modelli del brand, con uno stile più moderno e accattivante. Si tratta infatti di una vettura sviluppata specificatamente per il mercato europeo e dunque si è puntato molto su un look più accattivante, con fiancate armoniose e un montante posteriore che ha forme differenti. Nuovi sono anche i gruppi ottici anteriori, sottili e aggressivi così come il paraurti dotato anche di prese d’aria attive nella parte bassa. In coda invece la fanaleria richiama la versione elettrica di Dolphin.
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Super ibrido
Ancora non ci sono invece immagini degli interni mentre quel che sappiamo è che sotto pelle ci sarà una powertrain Super Hybrid, sistema già ampiamente utilizzato anche su altri modelli già presenti nella gamma di BYD. Una tecnologia che va al di là del semplice plug-in hybrid e che predilige la marcia in elettrico, arrivando a permettere anche una percorrenza in EV con batteria scarica fino a 23 km.
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Prezzo ancora da definire
Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per conoscere il prezzo di lancio anche se è facile immaginare che possa essere sotto i 30.000 euro: la versione elettrica infatti parte da 33.790 euro ed è possibile che il brand asiatico decida di tentare un approccio aggressivo al mercato anche con questa variante. Le prime consegne in Italia dovrebbero iniziare entro la fine del mese di giugno.