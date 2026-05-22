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Denza, il Gruppo BYD sceglie Bologna per il primo concessionario del brand premium

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Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

Il marchio alto di gamma del colosso cinese ha inaugurato il primo concessionario a Bologna in collaborazione con il Gruppo Barchetti. Qui anche la prima Flash Charging Station del Paese, infrastruttura di ricarica tra le più veloce al mondo. Il nuovo show-room sarà punto di riferimento per tutto il Centro-Nord

Nuovo passo ufficiale per l’arrivo di Denza sul mercato italiano. Il marchio premium di BYD ha infatti inaugurato il primo show-room in Italia: il concessionario del brand alto di gamma ha aperto i battenti a Bologna, in collaborazione con il gruppo Barchetti su una superficie di 530 metri quadrati e sarà punto di riferimento per il marchio per il Centro-Nord Italia offrendo ai clienti spazi orientati all’esperienza del cliente, con consulenze personalizzate che consentiranno di entrare in contatto diretto con le tecnologie Denza.

Il primo Flash Charging nel nostro paese

Nell’occasione dell’inaugurazione, sono state mostrate al pubblico anche la Denza Z9GT e la D9, i due modelli che rappresenteranno la gamma del brand premium nel nostro paese. Accanto alle vetture poi lo show-room di Bologna ospita anche il primo sistema Flash Charging d’Italia: la tecnologia di ricarica del Gruppo BYD offre un picco di potenza fino a 1.500 kw ma soprattutto la possibilità di passare dal 10 al 70% di autonomia in 5 minuti e dal 10 al 97% in 9 minuti, consentendo di ricaricare in condizioni climatiche più provanti.

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La presenza dei vertici BYD

All’apertura del primo concessionario italiano di Denza hanno partecipato anche tutti i vertici del gruppo BYD. A Bologna sono intervenuti infatti Alfredo Altavilla, Special Advisor BYD Group per l’Europa, e Alessandro Grosso, Country Manager BYD e DENZA Italia, oltre ai padroni di casa Andreas e Ivo Barchetti, ai rappresentanti istituzionali, stakeholder del territorio e partner.

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La visione di Denza in Italia

“L’apertura del primo showroom Denza in Italia rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di sviluppo del brand nel nostro Paese - ha spiegato Alessandro Grosso, Country Manager BYD e Denza Italia - Come anche l’istallazione, in fase di finliazzazione, della prima stazione Flash Charging, la più veloce al mondo, che dà il via alle ulteriori installazioni nazionali. Bologna è una piazza centrale per il mercato automotive italiano e la collaborazione con un partner di grande solidità come Barchetti ci permette una presenza coerente con il posizionamento premium e tecnologico di Denza”.

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