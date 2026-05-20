L’hypercar del marchio di San Cesario sul Panaro equipaggiata con la tecnologia ideata in Bicocca ha svolto un lungo viaggio che è partito dalla sede del brand in provincia di Modena per poi dirigersi in Germania, alla sede di Bosch Engineering e terminare il percorso stabilito presso la sede dell’azienda italiana specializzata in pneumatici

Un lungo viaggio per la tecnologia Cyber Tyre di Pirelli. Il sistema digitale ed intelligente che ha trasformato lo pneumatico in un prodotto altamente intelligente e in grado di trasmettere informazioni in tempo reale alla vettura, è stato protagonista insieme ad una Pagani Utopia Roadster per 1.500 km.

Il viaggio di Pirelli Cyber Tyre L’hypercar del marchio fondato da Horacio Pagani, equipaggiata con la tecnologia ideata da Pirelli, è partita dall’atelier di San Cesario sul Panaro per dirigersi a Stoccarda, in Germania, dove ha fatto visita alla sede di Bosch Engineering. Il viaggio si è poi concluso nuovamente in Italia ma questa volta in Bicocca, a Milano, presso la sede dell’azienda italiana specializzata nella produzione di pneumatici ad alte prestazioni. Approfondimento Pirelli conferma cessazione a scadenza del patto parasociale triennale

Veicoli connessi La tecnologia Cyber Tyre è nata anche grazie alla collaborazione proprio con Bosch, che ha permesso il dialogo continuo tra pneumatici e sistemi come ABS, ESP e controllo di trazione. Durante il viaggio, il nuovo sistema di Pirelli è stato raccontato da diverse figure di spicco, da Horacio Pagani, fondatore e anima di Pagani Automobili a Johannes Joerg Rueger, CEO di Bosch Engineering fino a Piero Misani, CTO di Pirelli e Corrado Rocca, Head of Pirelli Cyber Unit. Approfondimento Pirelli avvierà la produzione del Cyber™ Tyre in Georgia

La visione di Pirelli “Questo viaggio della tecnologia Cyber Tyre è la realizzazione concreta di una visione nata oltre vent’anni fa, cioè che il pneumatico potesse evolvere da elemento passivo a sensore attivo, capace di generare dati e non solo di trasmettere forze - ha spiegato Piero Misani, CTO di Pirelli - Insieme a partner come Pagani e Bosch, abbiamo inaugurato una nuova era di sicurezza e performance digitale, dimostrando che quell’intuizione pionieristica era corretta”. Approfondimento Pirelli azienda "Top 1%” nel sustainability yearbook 2026